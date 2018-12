La Junta de Andalucía ha abierto hoy el plazo para solicitar las ayudas al alquiler que, solo para Jaén, tienen un presupuesto de 3,5 millones de euros, 57 para toda la comunidad autónoma. En este artículo vamos a responder a las principales dudas que puede haber respecto a este programa.

¿Dónde las puedo solicitar?

Puedes pedir las ayudas en el Ayuntamiento de Martos, Andújar y en Somuvisa en Jaén, en la oficina de la Delegación de Fomento y Vivienda (AVRA) en el paseo de Santa María del Valle de la capital jienense y en la sede de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ubicada en el número 2 de la calle Isaac Albéniz. También las puedes presentar de manera telemática.

Incluso en la propia delegación habrá dos espacios para dividir la atención entre las personas que vengan ya con toda la documentación preparada y aquellos que acudan para interesarse y recopilar más información.

¿Cuándo termina el plazo?

El plazo para solicitar estas importantes ayudas va desde este lunes, 10 de diciembre, hasta el miércoles, 9 de enero de 2019.

¿Quién las puede solicitar?

El programa va dirigido a las personas que tengan más de 65 años, menos de 35, personas con rentas bajas, grupos vulnerables y con ingresos limitados.

¿Qué condiciones debo cumplir?

Debes estar empadronado, antes del 9 de diciembre, en el domicilio que aparece en el contrato de alquiler. Además, este contrato debe estar legalizado y la fianza tiene que estar depositada en AVRA, este último requisito le corresponde al propietario del inmueble. Si no estuviera, el arrendador la puede depositar ahora pero "tendrá una pequeña sanción por no haberla depositado en su momento", según el delegado de Fomento y Vivienda, José Manuel Higueras. En este caso, la ayuda no tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

Si tienes menos de 35 años, no tendrás una renta máxima exigida según Higueras, ya que se pretende que los más jóvenes puedan salir de casa de sus padres. Si perteneces a otros grupos se tendrán en cuenta los ingresos siempre y cuando no se superen 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Actualmente este indicador está fijado en 7.519,58 euros en un año.

Además, las subvención se dirige a "unidades de convivencia" sin importar que las personas que vivan en el domicilio estén casados "o sean amigos que llevan mucho tiempo viviendo juntos" tal y como ha explicado José Manuel Higueras. El delegado ha señalado que las ayudas "no serán en régimen competitivo" lo que permitirá agilizar los pagos.

¿Qué cantidad puedo recibir?

La ayuda dependerá de la situación en la que te encuentres estando en una horquilla entre el 40% y el 75% del arrendamiento siempre y cuando éste no supere los 600 euros. Los inquilinos con una situación de especial vulnerabilidad pueden llegar a percibir hasta el 75% de la renta de alquiler. En el caso de ingresos limitados será hasta un 40%. Por último, los mayores de 65 años y los menores de 35 recibirán hasta un 50%.

¿Durante cuánto tiempo recibiré la ayuda?

La ayuda se da por un plazo máximo de tres años (36 mensualidades) y cada seis meses la Junta revisará si cumples las condiciones.