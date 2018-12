"No imaginaba el trabajo que iba a tener el Gran Visir, pero lo doy por bueno"

Rafael Mateos, el Gran Visir de la Navidad de Jerez 2018, no imaginaba la responsabilidad que traía consigo su nombramiento hace dos meses y medio. Transcurrido este tiempo, y cubierta buena parte del presupuesto de la Cabalgata del día 2 y la acampañada en El Alcázar los días 3 y 4, Mateos no cambia por nada la experiencia vivida. Empezando por la de sus hijos, de 9 y 5 años, "que no paran de preguntarme por los reyes magos".

Como botón de muestra, tanto él como el amplio equipo que le rodea, han logrado vender 10.000 pulseras, y en la cena del Gran Visir logró reunir a más de 300 comensales.

Este lunes ha pasado por los micrófonos del Hoy por Hoy de Radio Jerez.