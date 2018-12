La constitución del nuevo gobierno no tiene porque paralizar proyectos importantes, como la Plaza de España

El director general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, José Manuel Colmenero, acompañado por el delegado territorial de Fomento y Vivienda, José Manuel Higueras, han abordado este lunes con el alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, y los equipos técnicos de la Consejería, Ayuntamiento y equipo redactor, el proyecto de regeneración de espacios públicos que se acometerá en la Plaza de España, dentro del programa de ‘Ciudad Amable’.

También, esta redacción se interesaba y preguntaba, por otros temas del ámbito de esa consejería, como las ayudas al alquiler, programas de autoconstrucción de viviendas, apeadero de autobuses y arreglo de la carretera A 401, y la posible repercusión del nuevo gobierno.

Por estas dos últimas cuestiones preguntábamos al delegado territorial de la Consejería de Fomento, José Manuel Higueras, “… No se puede paralizar, en absoluto, es algo que el alcalde de Jódar lo tiene bastante presente, de hecho, esta semana tenemos una reunión técnica, para ver la tipología de apeadero que cumpla con las necesidades y exigencias del apeadero de Jódar… El tema del apeadero vara para adelante, independientemente de quién gobierne en la Junta de Andalucía… Nosotros no dejamos de trabajar ni un segundo, la administración no se para, hay una garantía, estamos cubiertos por decretos, por leyes, por estatutos. Nosotros no paramos, por supuesto, los alcaldes tampoco nos van a dejar parar, y este tema que sé que es bastante importante para Jódar, sigue para adelante, con las mismas garantías que siempre ha tenido…”.

En cuanto a la A 401, Higueras, daba a conocer, “… La semana pasada y esta semana ya hay técnicos de la delegación, nos transmitió esta urgencia el alcalde, viendo cuales son esos puntos negros que puede tener esta carretera, cuales son los puntos de peor situación, y en el que está el firme peor. Estamos haciendo el informe de estos puntos y, a continuación, al inicio del año que viene se harán unas obras de urgencia, para poder arreglar las zonas que peor estén… Me pareció especialmente doloroso y poco oportuno mezclar el doloroso accidente, que todos lloramos, con la situación de la carretera, creemos que no era adecuado… Nosotros lo que hacemos es un trabajo callado, que no se ve, pero sí que se realiza, y estamos viendo y realizando todo ese proyecto que venga a arreglar estos puntos de la carretera, que peor están…”.

Programa ‘Ciudad amable’

La Consejería de Fomento y Vivienda ha celebrado un encuentro en el Ayuntamiento de Jódar para abordar el proyecto de ejecución para la adecuación funcional de la plaza de España de esta localidad, en el marco la iniciativa 'La Ciudad Amable' del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano. Esta actuación supone una inversión total que supera los 430.500 euros, financiada al 70 % por la Consejería, lo que supone más de 300.000 euros, y al 30 % por el Ayuntamiento. El plazo de ejecución es de ocho meses y las obras comenzarán el próximo año.

Así lo ha puesto de manifiesto el director general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, José Manuel Colmenero, quien acompañado por el delegado territorial, José Manuel Higueras, ha mantenido una reunión de trabajo junto a técnicos y el alcalde, José Luis Hidalgo. “El objetivo de este programa es desarrollar actuaciones destinadas a la regeneración de los espacios públicos en los municipios andaluces para su conversión en enclaves más amables y de mayor disfrute y calidad de vida para los ciudadanos", ha indicado Colmenero.

En concreto, el proyecto presentado por Jódar se integra en la modalidad de Espacio Habitable, y consiste en la reordenación del espacio público de la plaza de España, la más emblemática del municipio, donde se localiza la sede consistorial. Está atravesada por la antigua travesía, un eje fundamental de comunicaciones dentro del conjunto urbano, pendiente de resolver el desvío del intenso tráfico existente a través de una variante o vías alternativas.

“Con la ejecución de la propuesta se pretende devolver la identidad original a este espacio público mediante su recuperación para el ciudadano, eliminando la masiva ocupación por el vehículo privado, así como la puesta en valor de sus elementos históricos como el pilar de los tres caños”, ha añadido Colmenero. La propuesta prevé además la renovación de las infraestructuras obsoletas y la creación de una plataforma única.

De esta manera, el proyecto pretende conformar un espacio en el que interactúan vehículos y peatones, con prioridad al peatón, en el que ambos conviven con respeto y cautela. Igualmente las nuevas áreas peatonales se unen a las existentes: c/Santa Isabel, Plaza “del Pilón” o Manuel Agudo, y c/San Fernando y c/Alhorí (subida al Castillo) generando una gran zona peatonal dentro del casco histórico del municipio.

El alcalde, José Luis Hidalgo, explicaba, “… Sé que la obra en la Plaza puede intranquilizar a los hosteleros… Para nosotros lo primero es que un negocio no se vea perjudicado, de ninguna de las maneras. Las fechas que barajamos serán a partir de la segunda quincena de septiembre… Esas serían las fechas de ejecución…”.

A la vez hacía una llamada para la participación de las empresas locales en el proceso de adjudicación de las obras, “… Para que den los pasos correspondientes, para poder participar de esa licitación… Lo que yo quiero es que las empresas estén ya alerta, en materia de plazos, pueden acudir a nosotros, para cualquier duda, y para mí la alegría máxima no es solo realizar la obra, sino que la adjudicación fuera para una empresa del pueblo…”.

Ayudas al alquiler

Como novedad se tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva, lo que agilizará el proceso de tramitación y concesión.

En Jódar se puede tramitar las solicitudes en la oficina de la Agencia Local de Promoción y Empleo (ALPE), calle Compositor Gámez Laserna, 13 primera planta.

Este lunes 10 de diciembre se abre el plazo para solicitar las ayudas de la Junta para el alquiler de vivienda habitual con una dotación de 57 millones de euros y que van destinadas a personas en situación de especial vulnerabilidad y con ingresos limitados, así como a jóvenes menores de 35 años. El plazo permanecerá abierto hasta el 9 de enero, momento en el que comenzará la tramitación en régimen de concurrencia no competitiva, una de las novedades en esta convocatoria, que permitirá agilizar su proceso de tramitación y concesión.

A ello se añade también que estas ayudas serán concedidas por tres años, y no por un año como hasta ahora, en función del mantenimiento del cumplimiento de requisitos y del crédito disponible de la convocatoria impulsada por la Consejería de Fomento y Vivienda.

Atendiendo al número estimado de ayudas que podrán concederse al año, se prevé 14.050 familias beneficiadas, lo que se traduce en un total de 42.150 ayudas concedidas al final del periodo. De ellas, 11.150 ayudas corresponderán a tipo general o a mayores, 2.900 ayudas para jóvenes, pudiendo complementarse unas 2.150 ayudas a personas en situación de especial vulnerabilidad.

Podrán solicitar y ser beneficiarias de las subvenciones las familias arrendatarias, con ingresos limitados, titular de un contrato de arrendamiento de vivienda con destino a residencia habitual y permanente. Forman parte de la unidad de convivencia las personas que estén empadronadas en una misma vivienda durante todo el periodo subvencionable, existan o no lazos familiares. También será necesario que los arrendatarios de las viviendas, cuyos inquilinos van a solicitar las ayudas, hayan abonado la obligatoria fianza a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Los requisitos y condiciones de aplicación deberán ser cumplidos por la persona solicitante de la ayuda. En caso de contratos de arrendamiento con varias personas titulares, todas ellas deberán constar como miembros de la unidad de convivencia y figurar como tales en la solicitud, salvo que acrediten documentalmente no tener atribuido el derecho de arrendamiento.

Los ingresos de la unidad familiar no podrá superar 2,50 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) con carácter general, 3,00 veces el IPREM en caso de que se trate de una familia numerosa de categoría general o que en la unidad de convivencia existan personas con discapacidad y de 3,50 veces IPREM cuando se trate de una familia numerosa de categoría especial o en la unidad de convivencia existan personas con discapacidad. En caso de que cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia haya resultado beneficiario de ayuda a personas inquilinas en anteriores convocatorias, deberá haber presentado las pertinentes justificaciones y no haber renunciado a la percepción de lo pendiente de abonar. Los jóvenes menores de 35 años alcanza el 50 % Abonará hasta el 75 % a las personas vulnerables

El importe de la renta mensual de la vivienda no podrá ser superior a 600 euros. Con carácter general, se concederá una ayuda del 40 % de la renta mensual a las personas beneficiarias, que alcanzará el 50 % en caso de que hayan cumplido 65 años en el momento de la presentación de la solicitud.

Cuando se trate de personas en situación de especial vulnerabilidad, esta subvención puede alcanzar hasta un máximo del 75 % de la renta de alquiler. Estas ayudas van destinadas también a los jóvenes menores de 35 años con un importe que será del 50 % de la renta mensual, debiendo cumplir sus aspirantes las condiciones exigidas en estas bases en el momento de la presentación de la solicitud.

Al tramitarse mediante procedimiento de concurrencia no competitiva se acorta el plazo resolución de las mismas, pues se concederán y abonarán en el menor tiempo posible si cumplen los requisitos, si bien se establecen criterios de priorización en la tramitación a fin de que puedan atenderse de manera preferente las solicitudes que corresponden a unidades de convivencia con menores ingresos, para lo que se clasifican en tres grupos, en función de dichos ingresos.

En el procedimiento de concurrencia competitiva era necesario esperar a cerrar el plazo de recepción de las solicitudes para poder estudiarlas y compararlas una a una, lo que generaba posteriormente un orden en función de la necesidad de las familias, priorizando aquellas con mayor urgencia, para su pago. Ahora, la tramitación en concurrencia no competitiva permitirá tramitar directamente las solicitudes que vayan presentando las familias y aprobar la subvención de forma inmediata en caso de que cumplan los requisitos.

Ayudas para la autoconstrucción de viviendas

Las subvenciones ascienden a tres millones de euros y contempla la cesión del suelo público.

El Ayuntamiento de Jódar dispone de terrenos para cualquier cooperativa que se pudiera constituir.

La Consejería de Fomento y Vivienda mantiene abierto hasta el próximo 28 de diciembre el plazo para solicitar las ayudas para la promoción de vivienda protegida en régimen de autoconstrucción, o a través de otras fórmulas cooperativas por lo que los ayuntamientos, entidades locales o promotores públicos andaluces podrán presentarlas como encargados de coordinar estas actuaciones, además de facilitar la cesión de suelo público, ya sea autonómico o de titularidad municipal.

Estas subvenciones, que ascienden a tres millones de euros y que se convocan en concurrencia competitiva, están destinadas a los 778 municipios andaluces, que podrán solicitarlas a través del registro de la Consejería de Fomento y Vivienda o de forma telemática a través de su página web. Los destinatarios finales han de estar inscritos previamente en los Registro Municipales de Demandantes de Vivienda, no superar unos ingresos anuales de 2,5 veces el IPREM y estar constituidos en cooperativas.

Este programa, cuyas bases reguladoras se publicaron en el BOJA el pasado mes de julio, contempla la cesión del suelo público, que podrá ser de titularidad autonómica a través de terrenos que estén en posesión de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en los municipios donde exista demanda de esta iniciativa, o bien de propiedad municipal. Además de facilitar la disposición de los terrenos, la Junta también destinará tres millones de euros en ayudas para las personas y familias que decidan apostar por esta nueva fórmula de acceso a una vivienda protegida.

Este apoyo económico irá dirigido a la adquisición de los materiales necesarios para la construcción de la vivienda, con un máximo de 20.000 euros, así como también para sufragar el proyecto y la dirección de obra y los trabajos necesarios de control de seguridad y calidad, con un tope de 5.000 euros. Estas ayudas beneficiarán tanto a los que opten por la autoconstrucción, donde se destinan 2,5 millones de euros y son los solicitantes quienes aportan su mano de obra en los trabajos de edificación, como para los que deciden constituirse en cooperativa --autopromoción-- para contratar la ejecución de la obra a una empresa de construcción, que contarán con 500.000 euros.

Las personas autopromotoras o autoconstructoras se agruparán en cooperativas de viviendas que actuarán como promotoras de la actuación, asumiendo las obligaciones derivadas de dicha condición, especialmente las establecidas en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. En el caso del programa de autoconstrucción aportarán su propia mano de obra y se comprometerán a gestionar, organizar y participar directamente en la ejecución de la obra de las viviendas.

Los suelos o edificios sobre los que se ejecuten las actuaciones dispondrán de planeamiento urbanístico aprobado que permita el uso residencial a que se destinan. Los suelos deberán ser aptos para la edificación y los edificios deberán ser aptos para ser rehabilitados, de conformidad con lo establecido en la normativa urbanística, estar libres de toda carga o gravamen que impidan la ejecución total o parcial de las obras y ser idóneos geotécnicamente sin que sea necesario tipo alguno de cimentación especial para su ejecución.

Para que las actuaciones en las edificaciones puedan considerarse viables deberán, en el caso de nueva planta, contar con número de viviendas que no sea inferior a 10 ni superior a 25, en el caso del programa de viviendas en régimen de autoconstrucción, pudiendo llegar hasta 40 viviendas, en el caso de viviendas protegidas de régimen especial en autopromoción. Cuando se trate de rehabilitación de un edificio para viviendas, el número resultante no debe ser inferior a 4 ni superior a 25, debiendo cumplir la estructura del edificio las condiciones de estabilidad y seguridad para los usos previstos, sin necesidad de realizar obras extraordinarias para su consolidación.

Las actuaciones se desarrollarán mediante convenios de ejecución que la Consejería de Fomento y Vivienda firmará con cada ayuntamiento, entidad local o promotor público correspondiente y la cooperativa de personas autoconstructoras que promueva la actuación.