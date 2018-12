De elecciones y erecciones

De entre todos los sesudos análisis de las elecciones andaluzas con que nos han agredido esta semana no he hallado ninguno más lúcido que el de su excelencia reverendísima, un tal Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, quien en una pastoral exprés mostraba su alegría por esa Andalucía pionera del cambio social, harta de promesas incumplidas, su deseo de que el vuelco en Andalucía sirva para una conversión a Dios y su convicción de que no se puede trocear España sin que eso tenga un precio político. Amén.

No diré que me haga muy feliz esta súbita e inopinada erección electoral del obispo cordobés, pero nadie puede acusarle de ambigüedades ni hipocresías. El pueblo de Dios es cristiano y patriota, como este Pelayo Abascal que acaudilla la reconquista tan largamente esperada.

Resulta infantil creer que estos camisas nuevas han llegado de la nada. Siempre estuvieron aquí, aunque afloren ahora al calor de la degradación de la casa común de la gaviota y de la gasolina que regala el cristo catalán cada día. La capacidad del pueblo soberano para comprar soluciones simples a problemas complejos está corroborada desde hace siglos. No se entiende bien tanto crujir de dientes.

Pero más patético aún es comprobar la incapacidad de la izquierda para hacer un análisis real de lo ocurrido, de las causas y de las soluciones si las hubiere, más allá de las simplezas de Susana y Teresa, del perfilado de Pablito y de las cuchilladas fraternales de Ábalos. Todos ellos de una profundidad propia de la escuela filosófica de Belén Esteban. De verdad, no hay nadie ahí detrás, porque eso sí que acojona.