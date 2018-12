CERMI se manifiesta para pedir unas aceras libres de patinetes eléctricos

Decenas de manifestantes se han concentrado este lunes en las puertas del Ayuntamiento de Madrid para exigir que la ordenanza de movilidad de la capital se cumpla y para pedir unas aceras libres de patinetes. Lo han hecho precisamente el día que vencen las 72 horas que dio el Ayuntamiento a tres empresas de alquiler de patinetes eléctricos (VOI, WIND y LIME) para retirar sus vehículos por no cumplir con la normativa.

Desde CERMI aseguran que la circulación de estos vehículos en las aceras dificulta la libre circulación de los peatones y pone en peligro su seguridad, especialmente la de aquellos que tienen alguna discapacidad.

El colectivo pide que se establezca de forma clara cuántos patinetes circularán por la ciudad y propone que se creen puntos de estacionamiento como ocurre con BiciMad. Sobre estos puntos el Consistorio no se ha pronunciado, pero sí ha anunciado el número máximo de patinetes que permitirá en la ciudad: 10.000. En el distrito Centro no habrá más de 360, que se distribuirán en 80 en el barrio de Embajadores y Universidad, 70 en Palacio, 50 en Justicia y 40 en Cortes y Sol.

El presidente de CERMI en la Comunidad de Madrid (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), Óscar Moral, ha asegurado que no están en contra ni del Ayuntamiento de Madrid ni de la nueva normativa, pero que haber obligado a estas tres empresas a retirar sus patinetes no es suficiente. Su reivindicación pasa por concienciar a los ciudadanos para que hagan un uso responsable de estos vehículos, exigir el cumplimiento de la norma municipal y reclamar al Gobierno central medidas que regulen su uso a nivel estatal.

"La situación de la proliferación de estos elementos en las aceras está expulsando a las personas con discapacidad y poniendo en riesgo su seguridad. El que se hayan retirado momentáneamente no es suficiente. No estamos en contra de la movilidad en esta ciudad, al revés. Pero han de andar por donde corresponde, por la calzada, y tienen que estacionarse donde corresponde, en la calzada, no en cualquier lugar", ha explicado Moral.