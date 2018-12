Madrid y la Magia

Entre las historias ocultas que tiene nuestra ciudad se encuentra la de la magia. Madrid ha sido el centro de muchos eventos mágicos, pero ha sido también el lugar en donde han venido a actuar y triunfar muchos de los grandes magos de la historia del ilusionismo

En la carrera de San Jerónimo, en el número 32, vemos una placa que nos recuerda que allí estuvo la primera sala en la que en 1896 se proyectó una película de cine. El cine, una de las artes que desde sus inicios estuvo vinculada con la magia y no hay más que ver los trabajos de quien antes de cineasta fue mago.

Sin embargo Madrid cuenta con una tradición aún mayor. Alexander Herrmann (1844-1896), uno de los magos más ilustres del XIX estuvo actuando en Madrid en varias ocasiones. En febrero de 1885 estuvo en el Teatro de la Comedia (C/ del Príncipe 14). Alexander con solo 15 años actúa en 1858 ante Isabel II. Fue su puesta de largo como artista profesional. Del rey consorte de España, Francisco de Asís de Borbón, recibe un par de cruces votivas que guardará siempre como un gran recuerdo de sus inicios en la magia.

Pero Isabel II no fue la única Borbón que se interesó por el ilusionismo. El mago americano The Great Raymond, llamado realmente Maurice François Raymond (1877-1948) trabajó como profesor particular de magia de Alfonso XIII, una historia muy desconocida que abrió la puerta a que muchos artistas llegaran a los teatros de Madrid para ofrecer al gran público sus artes mágicas.