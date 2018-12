Los arquitectos se ofrecen a mediar entre Cort y Endesa por la fachada marítima

El PP de Palma considera que el actual equipo de gobierno ha engañado a los ciudadanos prometiendo diferentes proyectos en el edificio de GESA cuando el tiempo ha demostrado que no van a poder realizarse porque la justicia ha dictaminado que la antigua sede la eléctrica pertenece a Endesa. Su portavoz, Marga Duran, critica que Pacte de Cort pretenda "engañar nuevamente a los vecinos" al volver al proyecto de Fachada Marítima de 2009, a pesar de que éste fuera anulado por la justicia. Sobre esta cuestión, en el Colegio de Arquitectos de Balears, su presidente de la demarcación en Mallorca, Nacho Salas, espera que el estado de abandono del edficio de Gesa no se prolongue durante mucho más tiempo y no pasen diez años más para lograr una solución. Por eso, se ofrecen como intermediarios para que Endesa y el Ajuntament de Palma pacten una solución que satisfaga a ambas partes. En este sentido, la eléctrica ha propuesto construir un edificio singular al lado de GESA y a cambio ceder su tercer solar a la ciudad para que siga siendo una zona verde. Hace un mes, el director general de Endesa en Balears, Martín Ribas, convocó a la Federación de Vecinos para sondear qué le parecía esta alternativa. El alcalde, en palabras de Forteza, no desestima la propuesta aunque oficialmente el Ajuntament es tajante en su respuesta a Endesa: "Cort no negocia intercambios".

En Endesa, por su parte, rechazan hacer declaraciones. Consideran que mientras están intentando negociar una tercera vía, Cort contraataca con una modificación urbanística para que la primera línea siga siendo una zona verde.