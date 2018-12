Pepe Belmonte: "En santo que mea, no creas"

Azagra

Un documental, estrenado hace unos días en un conocido y ya histórico cine de la capital murciana, y auspiciado por la Universidad Católica de Mendoza, recordaba la desaparecida figura de Javier Azagra, el obispo que vino del frío y se instaló entre nosotros, a la vera del Segura, durante los últimos treinta años de su vida.

Sus restos reposan para siempre en la Catedral de Murcia en donde ofreció sus más espléndidas homilías.

Fue un personaje que caló hondo en la sociedad murciana –no en vano fue nombrado Hijo adoptivo y fueron reconocidos sus muchos valores en vida, como tiene que ser— en una etapa en la que otros de su misma condición, como Vicente Enrique y Tarancón, durante los últimos años del franquismo, se jugaron el pellejo, la mitra y el báculo, por defender la futura y ansiada democracia que aún estaba por llegar.

Javier Azagra, no cabe duda, fue un buen hombre, próximo al pueblo, simpático, agradable y de una incuestionable cultura. Pero muy poco amigo de las letras.

Me contaba cierto párroco de una conocida pedanía murciana, que cuando publicaba alguno de sus libros de poesía y se lo entregaba en mano al obispo Azagra, éste, lejos de felicitarlo y elogiar su trabajo, siempre le respondía con la misma monserga: “Mire usted, déjese la poesía y dedíquese a otras cuestiones más productivas para la Iglesia”.

De haber sido así siempre, no hubiéramos tenido jamás el placer y el privilegio de leer las composiciones poéticas de escritores de la Iglesia, como Fray Luis de León o San Juan de la Cruz, dos de los más grandes de la literatura universal de todos los tiempos.

En el reinado de Azagra, me temo, ha sobrado la leyenda y ha faltado un poco de lirismo, comprensión y tolerancia. Mi madre, mi pobre madre, una vez más, con su natural sabiduría huertana, tenía toda la razón cuando me decía aquello de: “Hijo mío, en santo que mea, no creas”.

Pepe Belmonte