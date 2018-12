La Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia se concentra contra "la justicia patriarcal"

La Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia se suma a otras muchas plataformas y organizaciones feministas de todo el Estado al considerar "inadmisible la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que confirma la condena por abuso y no por agresión sexual de La Manada. Denuncia la plataforma que "siguen excluyendo de los hechos probados la violencia, olvidando la violencia psicológica y la intimidación".

A juicio de la entidad, "cuando separan la falta de consentimiento de la violencia, reproducen todos los mitos patriarcales y estereotipos sexistas que sostienen y perpetúan la violencia sexual". Recuerda que sólo dos de los cinco magistrados han emitido un voto particular en el que, al aprecias intimidación, abogan por condenar por un delito de agresión sexual, "lo que nos dice que la formación con perspectiva de género para todos los operadores jurídicos, aún es una asignatura pendiente", concluye la plataforma que ha convocado una concentración este lunes 10 a las 20:00 horas en la Estatua de la Mujer en la Calle Mayor de Palencia bajo el lema No es no y lo demás es violación.