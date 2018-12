"Hasta los 9 años no me di cuenta de que era un problema real y que tenía nombre"

Lucía Echegaray, víctima de acoso escolar, cuenta en su libro "Bailar bajo la tormenta" su experiencia vivida en varios centros escolares en la localidad de Barañáin. Desde los 4 años sufrió bullying pero no fue "hasta los 9 años cuando se dio cuenta de lo que le estaba pasando tenía nombre". "A los 9 años supe que era un problema real. No comprendía por qué me pasaba a mí, cuenta Lucía en SER Lectores.

Escucha la entrevista completa