Comunicación para erradicar el acoso en las aulas

“Ikusitakoan-Cuéntalo” es el lema de la nueva campaña en contra del acoso escolar. En Navarra, en lo que llevamos de curso, se han denunciado 46 casos. Esta iniciativa se dirige a aquellos que son testigos del acoso en las aulas. “Para quienes cierran los ojos ante estas violencias, estos ataques, queríamos transmitirles que si enmudecen ante situaciones duras de alguna forma se deshumanizan y esto no ayuda a nadie. Hace que los demás no sepamos de esa violencia y por tanto lejos de erradicarla no ayuda a que no sean próximas víctimas”, ha asegurado, Maria Solana, consejera de Educación.

A los testigos, afirma Solana, no se les exige valentía, ni se les obliga a asumir una responsabilidad que no les corresponde. Se les facilita la senda de la comunicación. Asimismo, explica que “es una llamada a que no enmudezcan ellas y ellos y por tanto, no silencien para siempre lo ocurrido de forma que cuándo y cómo quieran comuniquen los que han presenciado, han visto o han oído, porque eso ayuda a visibilizar el problema y desde luego ayuda a la víctima”.

El director general de Educación, Roberto Pérez Elorza, ha hecho más hincapié en la prevención. Para ello ha aportado datos cuantitativos sobre la violencia en las aulas. “Según la legislación vigente, los centros educativos tienen la obligación de elaborar un plan de convivencia que contemple la prevención y la intervención ante posibles casos de acoso. Existe un protocolo de intervención y para su aplicación los centros cuentan con la ayuda tanto de la Inspección Educativa como de la Asesoría de Convivencia. Todo ello se especifica en el programa Laguntza que el Departamento puso en marcha en 2016 para conocer la intervención y la sensibilizar entorno al tema”.

Los tres responsables del departamento han manifestado su satisfacción con la campaña que invita a no silenciar estos casos. La campaña se difundirá en villavesas, redes sociales y medios online, y por primera vez se reproducirá en cines.