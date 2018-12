Oyarzabal: "Ponerse a berrear tras perder no sirve de nada"

Mikel Oyarzabal atraviesa por un buen momento de juego y goles. Acumula ya seis esta temporada, la mitad de los que hizo la pasada campaña. Preocupado por la irregularidad de su equipo, y a pesar de su juventud, habla con el empaque de un veterano y con la seriedad de ser uno de los capitanes de la primera plantilla.

-¿Que sensación le dejó la derrota contra el Valladolid?

Se pueden ver dos partes claras en el partido. En la primera mitad el error yel ir perdiendo te influye, luego en la segunda hemos estado más en su campo y les hemos apretado más, y lo que nos ha faltado es estar bien en las dos áreas, que es de lo que se trata en el fútbol.

-¿No le parece dar demasiada ventaja al rival esos dos regalos que de nuevo hicieron?

Sí, pero errores creo que también ha habido en el otro área, la del Valladolid, que muchas veces se juzga a los demás y eso no se tiene en cuenta, pero hemos tenido ocasiones y no las hemos metido, yo el primero que me pongo ese reproche. Está claro que todos queríamos que las cosas fueran diferentes, pero anque es verdad que atrñas hemos cometido fallos, en ataque hemos tenido también errores, podíamos haber hecho las cosas mejor y haber logrado otro resultado.

-¿Da rabia dejar escapar otra oportunidad de poder acercaros a la lucha por Europa?

Sabiamos que ganando al Valladolid nos podíamos enganchar arriba, y te vas a casa con mala sensación. Pero hay que mirar desde otro punto de vista cuando pasen unos días, porque a pear de haber perdido, se hicieron cosas bien. Es evidente que tenemos que corregir los errores, pero hay que tener en cuenta que hay algunas cosas que estaban bien y debemos repetirlas en Getafe.

-Otro gol más, pero éste con mal sabor de boca porque ha servido de poco...

Gol o no, lo que cuenta es que el equipo gane. Cuando no ganas no sirve de nada marcar y no vale para irte contento a casa. Quería ganar y me fuí enfadado a casa.

-¿Cree que les están penalizando pequeños detalles?

Sí, porque al final los partidos se ganan por detalles. El otro día en Copa los detalles estuvieron de nuestra parte, y contra el Valladolid al revés. Hay que relativizarlo todo, y hay que darle tiempo a este partido, porque es verdad que se hicieron cosas malas, pero otras estuvieron bien hechas, y eso hay que tenerlo también en cuenta.

-¿Cómo ha visto el gesto feo de Theo cuando fue cambiado?

Hablar tras una derrota y ponerse a berrear no sirve de nada. Nos conocemos bien todos, sabemos dentro del vestuario que somos nosotros los que vamos a apoyar al de lado, los que vamos a hacer un esfuerzo por el de lado. Da igual que un día falle uno u otro, otro día puede ser otro. Así que vamos a intentar ayudar al de al lado, haga bien o mal las cosas, y remar todos para el mismo lado.

-¿Le sorprendió queGaritano quitara a Theo y le pusiera de lateral izquierdo?

Al final son circunstancias del partido, el mister ha pensado que me tenía que poner ahí porque era lo mejor, yo estoy para eso, para lo que me pida, e intentar hacerlo lo mejor posible.

-¿Les dio pena no haber podido ganar para dedicar un triunfo a Aitor Zabaleta 20 años después de su asesinato?

Bueno, yo creo que no hay que mezclar las cosas. Al final es un tema muy personal e íntimo, que nosotros intentamos darle el recuerdo que se merece aquí. Pero por el fútbol no se puede olvidar lo sucedido, y la victoria o derrota hubiera podido servir de algo. Porque el fútbol está ahi, pero hay vida por delante.

-¿Con tanta irregularidad debe seguir la Real mirando a Europa?

Queriamos ganar para enchufarnos arriba, pero no lo hemos conseguido. Seis puntos por delante para intentar lograr lo que no conseguimos contra el Valladolid, y trabajaremos para terminar lo mejor posible el año, de aquí a navidad. Son seis puntos importantes.

-Empezando por el Getafe y su peculiar forma de jugar...

Bueno, cada uno utiliza sus armas como puede o quiere. Nosotros vamos a intentar preparar el partido de la mejor manera posible, tratar que nuestras armas estén por encima de las syuas y lograr una victoria importante.