Revilla y Félix Álvarez se reúnen para salvar el presupuesto de 2019

El portavoz autonómico de Ciudadanos Cantabria, Félix Álvarez, ha explicado en la Cadena SER los detalles del encuentro que mantuvo el pasado viernes con el presidente regional y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, en el que recibió las explicaciones del jefe del Ejecutivo sobre la declaración, como imputado, del consejero de Economía, Juan José Sota, ante el juez que investiga el caso SOGIESE.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria investiga el supuesto pago de sobresueldos a empleados de la empresa pública.

El encuentro se produjo después de la formación naranja condicionase su voto favorable al presupuesto de Cantabria para 2019 a las explicaciones del Gobierno. El Consejo Autonómico de Ciudadanos tomará una decisión definitiva el próximo viernes 14 de diciembre.

No ha querido pronunciarse sobre cuál debe ser la decisión que adopte el consejo, aunque Álvarez ha dicho que el caso SOGIESE es un asunto "complejo y particular", que parte de de una denuncia particular (la que presentó el diputado, ex de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio) y que la Fiscalía de Cantabria "ya archivó" en su momento.

El líder de Ciudadanos asegura que hubo buena sintonía en el encuentro mantenido con Miguel Ángel Revilla y afea la "deslealtad y torpeza" del PSOE de Pablo Zuloaga por no desvelar la comparecencia del titular de Economía ante el juez.