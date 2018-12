La asociación "Juana Martos" de Cazorla conciencia sobre la discapacidad

La Asociación Juana Martos de la comarca de Cazorla, ha celebrado un año más el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ha contado con colaboración de la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayto. De Cazorla y Policía Local, realizaron una Jornada de Sensibilización para acercar a la sociedad la realidad de las personas con discapacidad.

La asociación Juana Martos ha sido especialmente reivindicativa en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Poniendo de relieve y con ejemplos muy gráficos y visuales todas las dificultades que a diario se puede encontrar una persona con estas limitaciones en su propia ciudad. Para ello se colocaron sillas de ruedas, andadores, cochecitos de bebés y carros de la compra en la C/. Doctor Muñoz, previamente cerrada por la Policía Local, para concienciar a los conductores de que no aparquen en los lugares reservados para personas con movilidad reducida, y de que no obstruyan las aceras aparcando indebidamente sobre las mismas. También, se aparcaron vehículos encima de las aceras, en el Parque del Cristo y en la Plaza de la Corredera, de la Constitución y del Mercado, simulando las situaciones con las que nos solemos encontrar diariamente.

La nueva presidenta de la asociación “Juana Martos”, Concepción López manifestó que sus reivindicaciones, en esta ocasión se han focalizado en los accesos, los incumplimientos con los aparcamientos para discapacitados físicos. Y sobre todo para reivindicar transporte público adaptado, “es increíble que en toda la provincia de Jaén no haya ni un autobús adaptado para minusválidos, lo que nos parece una vergüenza”, mucho peor apunta “. En un municipio como este con tantas cuestas y barreras conde muchas personas se quedan sin poder salir o acceder a determinados sitios”.

Precisamente sobre el transporte adaptado se pronunció el alcalde de Cazorla, manifestando que el transporte interurbano accesible es algo por lo que están trabajando también otros ayuntamientos de la comarca, que también será necesario para los usuarios del CHARE.

Coches ocupando espacio en las aceras o reservado para discapacitados eran el ejemplo que planteabal la asociacion Juana Martos / MJBayona

“Todos los ayuntamientos de la comarca hemos realizado una petición a la Consejería de Fomento sobre la necesidad de contar con un medio de trasporte urbano accesible”, comenta Rodríguez Viñas. Insistiendo en que “no solo vale un autobús a demanda sino que tiene que estar dispuesto en su anden y a su hora en un amplio margen”. Por otro lado, “estamos trabajando en el proyecto de un trasporte interurbano nuevo que agilice la movilidad entre los pueblos de la comarca para acceder al CHARE, que muy pronto estará funcionando.

En el otro lado las barreras arquitectónicas y el respeto a las plazas reservadas para las personas con movilidad reducida. En concreto, un llamamiento a la sociedad para que se respeten estos espacios.

El alcalde Antonio José Rodriguez asiste a la lectura del manifiesto / DIEZ TV

La lectura de un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, basado en las directrices de la ONU puso el broche a esta jornada cargada de simbolismo y acciones concretas por parte de la asociación Juana Martos.