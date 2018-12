El Talía rinde homenaje a Gardel

El Teatro Talía recibe el espectáculo ‘La noche que me quieras’, un emotivo tributo a Gardel en la voz de Analía Bueti.

La legendaria figura del cantante Carlos Gardel sigue siendo una motivación perfecta para evocar un momento estelar en la historia del tango. Bajo esta idea central, la cantante Analía Bueti presenta, sobre el escenario del Teatro Talía el 10 de diciembre (20:00 horas), un genuino espectáculo dedicado al tango que amalgama una cuidada selección de temas del repertorio gardeliano.

Bajo la dirección artística de Bueti, ‘La noche que me quieras’ representa algo más que un espectáculo evocador sobre los tangos, valses o milongas que Gardel diera a conocer a través de sus grabaciones y películas, es también un recorrido musical y vital sobre la expresión sonora de una ciudad, y un país, que desde sus manifestaciones musicales ha gozado del reconocimiento y la admiración mundial.

‘La noche que me quieras’ cuenta sobre la escena con un equipo artístico compuesto por cuatro músicos y una pareja de bailarines que dotan al espectáculo de todo la fragancia de los aires rioplatenses.

Junto a las interpretaciones de los tangos más afamados del período gardeliano, el espectáculo también incluye un pasaje dedicado a la expresión más conocida del folklore argentino: el malambo. Toda una excelente muestra musical que permite disfrutar y conocer el acervo de un país y sus tradiciones.





