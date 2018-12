La pegada del Levante le sitúa en Europa

El Levante UD es el tercer equipo que más goles ha marcado de Primera División con veintisiete tantos, pero también el tercero que más recibe, con veinticinco, lo que supone una combinación entre la facilidad ofensiva y una debilidad defensiva provocada por el intercambio de golpes con el rival.

En estas primeras quince jornadas de LaLiga, el Levante es junto al Sevilla, el tercero que más goles marca, sólo por detrás del Barcelona (41) y del Celta de Vigo (28).

El equipo valenciano sólo ha dejado de marcar en un partido. Fue en la derrota ante el Espanyol, en la cuarta jornada de la presente campaña (1-0). Además, nunca a estas alturas había marcado tantos goles en sus doce temporadas en Primera.

El Levante, cuenta con hasta trece goleadores en Liga y a los que hay que sumar a Coke Andújar y Dwamena en la Copa del Rey. Se trata de Roger Martí (8), José Luis Morales (5) y Chema Rodríguez (2), junto a Enis Bardhi, Jason, Emmanuel Boateng, José Campaña, Rober Pier, Borja Mayoral, Sergio Postigo, Toño García, Moses Simon y Rubén Rochina, con un gol cada uno.

Sin embargo, el equipo dirigido por Paco López también ha demostrado una evidente falta de solidez defensiva, pues ha recibido veinticinco goles. Sólo el Rayo Vallecano y el Huesca, que son los dos últimos en la clasificación, le han encajado más tantos al llevar treinta en contra.

El técnico Paco López decidió implantar un sistema con cinco defensas después de perder por (2-6) ante el Sevilla y en Valladolid (2-1). El cambio de disposición tática mejoró los resultados con 5 victorias, 3 empates en las últimas tres salidas a Villarreal, Huesca y Éibar y una única derrota en casa ante la Real Sociedad.

De hecho, el meta Oier Olazábal recibió trece goles con el sistema 4-4-2 en las primeras seis jornadas y en los nueve siguiente partidos, ya con un dibujo 3-5-2, le marcaron doce.

Por otro lado, el Levante ha sido capaz de acabar hasta en cuatro ocasiones con la portería a cero en las victorias ante el Betis (0-3), Leganés (2-0), Getafe (0-1) y Athletic de Bilbao (3-0).

La base del equipo de Paco López sigue siendo en un porcentaje muy elevado el mismo que logró el ascenso a Primera división hace dos temporadas y en el que los traspasos más importantes que ha realizado el club (Vuckevic, Dwamena y Moses Simon) por valor de 20 millones de euros no tienen ninguna incidencia porque no van convados o no disponen de minutos con regularidad.