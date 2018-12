"No pain no gain", ¿entrenar más es mejor?

El entrenamiento y la actividad física en general aporta muchos beneficios. No obstante, todos se pierden si se deja de entrenar. No ocurre lo mismo con muchos de los perjuicios que pueden llegar a ser irreversibles por una mala y excesiva práctica deportiva. Se ha perdido de vista uno de los principios del entrenamiento como es la "dosis mínima efectiva". ¿Por qué alguien querría invertir más tiempo, esfuerzo y sacrificio en algo si pudiera obtener lo mismo invirtiendo menos recursos? Esa lógica impera en el mundo de los negocios, finanzas y hasta en el mundo académico. Por alguna razón hemos llegado a un punto donde lo que se valora no es la efectividad del entrenamiento, sino el esfuerzo y sacrificio invertido.

Dentro de las consecuencias irreversibles que podemos encontrar, las más habituales son las lesiones de gravedad que dejan secuelas, las que requieren cirugía, el desgaste acelerado e innecesario de las articulaciones y el daño renal.

Las dos primeras se observan en el plazo inmediato, somos conscientes de ellas, pero no las dos últimas. Por desgracia, cuando somos conscientes, ya es demasiado tarde, no hay marcha atrás, y condicionarán el resto de nuestra vida. Posiblemente, incluso aparezcan en un momento de nuestra vida donde hayamos dejado de realizar actividad física tan vigorosa, donde hayamos superado esa necesidad de épica en nuestras vidas, y, por tanto, hayamos perdido cualquier posible beneficio obtenido. No obstante, años después, nos llega la factura y no hay posibilidad de recurso ni de declararse insolvente.

El lema "No pain, no gain", impera en muchas salas de entrenamiento, pero... ¿De dónde viene? ¿Entrenar más es mejor? Jorge García, experto en alto rendimiento y profesor de la UNIR y Guillermo Alvarado, director de PERFORMA Entrenadores personales responden a estas y otras cuestiones en este capítulo de SER SALAUDABLE.