Garantizar la convivencia

El corte este pasado fin de semana de la AP-7 en Tarragona, por parte de los CDR de Cataluña que se prolongó durante 15 horas es una situación que no se puede permitir. No sólo los transportistas valencianos se han visto muy afectados por esta situación que llega incluso a la violencia, cualquier ciudadano que quisiera circular libremente por esa zona, no ha podido. Y hoy el presidente Ximo Puig ha mostrado su preocupación por estos hechos y por las palabras del presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, que en la presentación del Consell per la República, propuso imitar a Eslovenia como vía hacia la independencia.

Está bien la crítica, el enfado y la preocupación pero algo más habrá que hacer, no solo hablando al gobierno catalán sino al central que también debería reaccionar para que se garanticen los derechos de los ciudadanos a circular libremente.