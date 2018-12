La MAB o como la Dupla Letal se transformó en el Tridente Total

La dupla se hace tridente. Y es que la irrupción de Brais Méndez y su afianzamiento en la titularidad le está aportando muchísimo al Celta. El juego del equipo crece proporcionalmente al grado de maduración de la progresión del talento del de Mos. Ya pocos se acuerdan de la lesión de larga duración de Lobotka porque Brais Méndez está cuajando un final de año espectacular. No para de crecer y de sumar jugadas decisivas en zonas relevantes de juego. Allí donde algunos empiezan a sudar frío y a tener dudas, Brais es capaz de disfrutar buscando pases de primer toque entre líneas, asociándose en paredes cortas y llegando cada vez con más peligro al área rival. Iago y él se buscan porque cada uno sabe lo que quiere el otro y lo que le puede ofrecer. Lleva 4 goles y 5 asistencias en Liga y sigue creciendo cada vez más como jugador. Brais entrega balones a la carta no arroja centros o lanza pases. Es admirable con que naturalidad asume el mando, se pone los galones y, en un partido complicado en el Madrigal condicionado por su pasado amarillo, la derrota en Copa y la mala racha fuera sin ganar, da su mejor versión. Su crecimiento desde la humildad le hace todavía más grande. La dupla Aspas y Maxi puede sonreír porque les ha salido un socio que cada vez los cuida más, se asocia más y mejor con ellos y está demostrando que no es casual su crecimiento como jugador. El tridente BAM (Brais, Aspas, Maxi) están firmando unos números de escándalo y cada vez dejan más claro que, ahora mismo, el Celta depende completamente de su inspiración. O también se puede ver de otra forma: el Celta puede presumir de contar con tres jugadores de su nivel. La BAM lleva 22 goles y 11 asistencias de los 27 goles y 23 asistencias que el Celta ha firmado en Liga. Es decir, la BAM ha marcado 22 goles y 11 asistencias y el resto de la plantilla del Celta lleva 5 goles y 12 asistencias. Unos números tan brutales que deja a las claras a qué jugadores debe de cuidar, mimar y proteger de la "amenaza exterior" en forma de millones de euros que sobrevuelan nuevamente ahora que se acerca el mercado de inverno.



Y el Celta también puede presumir y mucho que la BAH (Brais, Aspas y Hugo), es decir la cantera 100%, lleva 15 goles y 10 asistencias porque Hugo, siendo lateral derecho, lleva 1 gol y 3 asistencias. Pero que razón tenía Juan Sánchez cuando le pedía, como representante que es de Brais, que sacase mucho más partido de su juego ofensivo. Decía Sánchez que “lo tiene y lo puede explotar mucho más”. Y vaya si lo está haciendo.

No sé qué pensará ahora Luis Enrique cuando puede presentar los números del centrocampista de Mos en su argumentario de la convocatoria anterior de Brais Méndez con La Roja. A algunos les faltó tiempo para criticarlo, calificarlo de brindis al sol, de invento, de “luisenricadas” sin pararse a analizar los números que estaba firmando Brais con el Celta desde que es titular indiscutible. Sin analizar su crecimiento futbolístico siendo más sacrificado en defensa, más solidario en tareas menos bonitas y más regular en el rendimiento. Ese chaval de Mos que el año pasado, ante la falta de continuidad en el primer equipo, decide remangarse y ponerse con el pico y la pala en Barreiro para ayudar al filial. Ese mismo chico que no rechistó cuando pasó de ser titular en el Camp Nou a jugar con el B en el Baltasar Pujales. Ese chaval llamado Brais Méndez que lleva 4 goles y 5 asistencias de gol. Después de la convocatoria con Luis Enrique y su gol, hicimos una comparativa con el resto de los jugadores llamados por La Roja para evaluar su trayectoria. De aquella tenía 3 goles y 3 asistencias y ahora puede presentar, en Liga, unos números de 4 goles y 5 asistencias. Actualizando esa lista, se mantienen iguales números Saúl (1 gol), Ceballos (1 gol), Fornals (1 gol y 1 asis), Busquets (0-0), Sergi Roberto (4 asist), Thiago (1 gol y 1 asist), Asensio (1 gol y 3 asistencias), Koke (1 gol). Los que han mejorado fueron Rodri que dio una asistencia (1 gol 2 asis) e Isco que dio otra asistencia, lleva 2 y marcó 1 gol. Ahora seguramente ya no se le verá como ET si lo vuelve a llamar Luis Enrique a La Roja. De los de arriba, Rodrigo lleva 1 asistencia de gol más (1 gol y 2 asistencias), Suso se mantiene (4 goles y 4 asistencias) y el otro que más crece es Iago Aspas que pasó de 8 goles y 1 asistencia a 10 goles y 2 asistencias.