"Bendito problema" para Cardoso

Miguel Cardoso tendrá a toda su plantilla disponible para el partido ante el Leganés. Después de varias semanas en un caso y meses en el otro, Lobotka y Jensen entrenan con el grupo y están pendientes de recibir el alta médica.

Bendito problema para el técnico portugués. El eslovaco era un intocable con Antonio Mohamed y desde que llegó al Celta y ahora va a tener complicado entrar en el once. Cuando un equipo funciona mejor no tocarlo y en esta ocasión Cardoso lo tiene claro. Dos victorias consecutivas con el mismo once y parece poco probable que se produzca alguna variación en el equipo que juegue ante el Leganés.

Okay está "mayúsculo" y Jozabed está haciendo un gran papel. Ni tan siquiera Fran Beltrán ha recuperado la titularidad. Así que veremos si la recuperación de un hombre tan importante como Lobotka hace dudar a Cardoso de su mediocampo.