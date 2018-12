El Puente de Piedra, ¿un punto negro?

Continúa en estado muy grave el hombre de 53 años que resultó herido en el Paseo Echegaray y Caballero tras ser atropellado por un autobús urbano de la línea 36 el sábado por la noche. Su acompañante, de 47 años y vecina del Arrabal, falleció en el acto. La asociación de vecinos consideran que el Puente de Piedra es seguro y que el accidente fue fruto de la fatalidad. No opinan igual los conductores de autobús, que llevan años exigiendo un semáforo en ese punto. Mientras, la Policía Local solicita la colaboración ciudadana: busca testigos. El teléfono es el 976 72 41 41

El presidente de la Asociación de Vecinos Tío Jorge, Rafael Tejedor, cree que el accidente "fue extraño" porque en la salida de este puente hacia el Paseo Echegaray "los autobuses prácticamente tienen que parar, literalmente, debido a la diferencia de rasante y el autobús circula mínimamente y chocan los bajos contra el asfalto de Echegaray y, de hecho, ha habido varias reparaciones al respecto". Por eso, dice Tejedor, "estamos convencidos de ha sido fruto de la fatalidad".

Los conductores de autobús no opinan igual: tienen que extremar las precauciones en este punto. "Llevamos mucho tiempo solitando un semáforo para peatones a la salida del Puente de Piedra; esto no es de ahora", señala José Manuel Montañés, presidente del comité de empresa. "Nunca se nos ha atendido esa petición". Los peatones, pero también bicicletas o patinetes "cruzan por fuera y no tienen ninguna prohibición y no ven que nosotros vamos a salir". Por eso, "nos parece bastante peligroso".

En lo que coinciden es que estos vehículos hacen cada vez menos ruido y, a pesar de las ventajas, tiene su cruz porque "puede ocasionar más de un susto para los viandantes y hay países que ya han puesto un pelín de ruido para que no sean absolutamente silenciosos", reclama Tejedor. Los conductores, además, ven que "va a haber que tener más cuidado en puntos negros para que no haya más accidentes".