Yolanda Vázquez: "Los presupuestos del PP reflejan la falta de proyecto político"

El Grupo Municipal del PSOE ha presentado 28 enmiendas a los presupuestos elaborados por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila, que suman 2.516.000 mil euros.

Aún no ha habido ninguna negociación con el Partido Popular pero la portavoz socialista, Yolanda Vázquez, ya advierte de que no votarán a favor aunque les acepten algunas enmiendas porque consideran que el proyecto no responde a las necesidades de la ciudad. "Es el presupuesto de una legislatura agotada y que refleja una falta clara de proyecto político", dice la portavoz socialista, que considera que los presupuestos durante este mandato han servido solo "para abrir el ayuntamiento, para subsistir".

Yolanda Vázquez ha sido muy crítica con el capítulo de inversiones ya que se incluyen partidas ya presupuestadas este año pero no ejecutadas "como la compra del vehículo para el Servicio de Extinción de Incendios, la plaza de Teniente Arévalo (escultura incluida), la rehabilitación del matadero, la piscina cubierta..."

Enmiendas

En Servicios Sociales el PSOE propone la inclusión de una partida para recuperar el servicio de Centro de Día que desapareció la pasada legislatura, y la mejora de la Escuela Infantil 'Piedra Machucana'.

En cuanto a Infraestructuras proponen una partida de 200.000 euros para obras de accesibilidad, la mejora de los aledaños del puente sobre el Río Chico en la calle José Bachiller, o el aumento de la partida destinada al Plan de Aceras.

En Turismo incluyen una partida para optar a ser Capital Española de la Gastronomía, una propuesta que han reiterado en varios años y que presentaron en forma de moción en el pleno, siendo aprobada. También el reclamado parking de autocaravanas.

Y en el área económica abogan por incrementar la dotación prevista por el PP para el Plan Industrial Avila 2020.