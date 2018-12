Miguel Ángel Ramírez: "No estamos pasando por el mejor nivel"

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez dijo en Radio Club Tenerife “tanto al CD Tenerife como a la UD Las Palmas les ha llegado la hora de despertar ya y que empiecen a conseguir sus objetivos”.

Entiende que “normalmente el equipo que gana el derbi es el que se beneficia y su tendencia suele ser más positiva sino la traía así”, añadió.

Entiende que en lo institucional el CD Tenerife es un equipo “complicado” aunque “al final hay un montón de cosas que no están en la opinión pública y muchas circunstancias que se manejan internamente en los clubes”. “Seguramente Miguel Concepción tiene motivos suficientes para tomar las decisiones de cambiar de entrenador y de director deportivo en plena temporada”, prosiguió. Cree que “aún queda muchísima liga y hay que seguir tomando decisiones para enderezar el rumbo”.

Los cambios de entrenadores en ambos equipos, con los dos últimos técnicos que les ascendieron a Primera División, es porque “se trata de traer a gente que has visto trabajar, que confías y que sabes lo que pueden dar de sí. A partir de ahí, teniendo en cuenta el perfil que el equipo necesita en cada momento, pues se toman decisiones como las que hemos tomado tanto Miguel Concepción como yo”.

Tiene claro que “mirar a jugadores del CD Tenerife no me parece sano”, porque “siempre le deseo lo mejor al Tenerife”, por lo que “nunca quiero decir que ese jugador que tienen ellos se lo quiero quitar y cogerlo yo; no miro la casa de nuestro querido hermano en eso términos”.

Reconoce que “no estamos pasando por el mejor nivel, pero esto es muy largo”, por lo que “queremos ir paso a paso” y para mejorar “debemos respetar a los rivales” y posteriormente “lo primero que nos preocupa ahora es conseguir la permanencia cuanto antes y luego ya miraremos si podemos llegar a la promoción y, si se puede, el ascenso directo”, puesto que “la situación que tenemos ahora mismo no es la que vivíamos al inicio de temporada. Creíamos que íbamos a ser más superiores de lo que lo estamos siendo”, lamentó.

Cuestionado sobre la posibilidad de reforzarse en el mercado de invierno dijo que “en estos momentos no estamos mirando eso” puesto que “creemos que tenemos una gran plantilla y lo que hay que intentar es poder sacar un buen equipo. Ese es el trabajo en el que está ahora mismo el míster”, pero “tenemos que recuperar a Gaby Peñalba y a Momo, que pueden ser grandes refuerzos”.