Recuerdo y Dignidad no descarta abandonar la búsqueda de la Fosa de los Ilustres

A pesar de que la Asociación Recuerdo y Dignidad confiaba en encontrar la “Fosa de los ilustres” en el cementerio de la capital, el primer intento fue fallido. Una cata realizada el pasado viernes constató que no había restos óseos. La zona del cementerio donde se decidió intervenir fue una parcela del cuadro sur que abarcaba unas 17 sepulturas consecutivas, todas ella de titularidad municipal y en las cuales no se enterraba a nadie desde 1930. El lugar fue indicado a la familia de uno de Los Ilustres, Anastasio Vitoria, por el hijo de una persona que, el día después de los asesinatos estuvo en el cementerio de la capital y vio movimiento de tierra.

La Asociación aún investigará dos emplazamientos más, aunque no se descarta que pudieran estar en el osario y por tanto su recuperación sería imposible. “Los testimonios que nos han llegado y que puedan ser solventes sobre ubicaciones hay que mirarlos”, ha explicado Iván Aparicio, el Presidente de la asociación.

No obstante, de momento no tiran la toalla, “hasta que no comprobemos todas las posibles ubicaciones no vamos a descartar ninguna”. Esta exhumación forma parte de un proyecto subvencionado por la Junta de Castilla y León lo que condiciona el plazo de ejecución que termina en octubre de 2019.

A la vista de que el tiempo corre en contra y podría perderse la ayuda económica, la asociación no descarta abandonar la localización de la “Fosa de los ilustres” y centrarse en la investigación de otros desaparecidos. Aún no han determinado qué fosa podrían buscar. “Depende de la edad de los familiares y la dificultad, porque el tiempo corre en contra”, advierte Aparicio.