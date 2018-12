El Plan Director del Producto Turístico Celtibérico no excluirá a ningún yacimiento de la provincia según el subdelegado del Gobierno

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España invertirá 350.000 euros en la formulación y puesta en marcha de un Plan Director para el desarrollo del producto celtíbero en la provincia de Soria, con el fin de poner en valor este patrimonio arqueológico centrado en los conjuntos de Numancia, Tiermes y Castilrreño de Izana. El alcalde de El Burgo de Osma reclama que no se olviden de Uxama.

El Plan Director se basará en un análisis y diagnóstico previo, en el que se estudiarán aspectos internos y externos al patrimonio, y se analizará la potencialidad del Producto Turístico Celtibérico. El alcalde de El Burgo de Osma Jesús Alonso lamenta “que no se nombre a Uxama en el documento por la importancia del yacimiento junto a Tiermes y a Numancia, no tendría sentido que no se incluyera en el Plan Director”.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre aclara que “no se excluirá a ningún yacimiento del Plan Director aunque los mayores esfuerzos se centren en Numancia, aún se tiene que elaborar pero la intención del ministerio no es la exclusión de ningún asentamiento”.

Jesús Alonso apunta que “en Uxama no se llevan a cabo labores de excavación porque no hay arqueólogos ni universidades que elaboren un proyecto para presentar a la Junta de Castilla y León y sea aprobado para su desarrollo”. Sobre la Comisión de Numancia 2017 que permanece inactiva, el subdelegado anuncia “que se reunirá después de Navidad para preparar el centenario del Museo Numantino”.