¿Se debe celebrar la Navidad en los colegios?

Hay colegios de la región donde no se celebra la Navidad, lo que se conmemora es la 'Fiesta del Invierno' con el objetivo de no herir la sensibilidad de madres y padres no creyentes.

En 'La Ventana de Castilla-La Mancha' hemos analizado como se celebra en nuestros centros educativos la Navidad, lo hemos hecho con Carlos García, profesor del Colegio Carlos V de Albacete y con Adelaida Martín, miembro de la asociación de Madres y Padres CONFAPA.

Carlos, ha recordado que la celebración de la Navidad está recogida por el Ministerio de Educación y que "generalmente no tienen ningún problema". Además, asegura que no solamente hay que centrarse en lo religioso, porque también "hay muchos valores como la gratitud, la austeridad o la familia" que recoge esta celebración y que tienen que ver con nuestra cultura. Añade, que la participación en todas estas actividades es voluntaria y reconoce que el tema religioso genera "mucha controversia".

Adelaida, asegura que las quejas por la celebración en los centros escolares públicos son "minoritarias" y que la participación en las actividades navideñas se hace desde un punto de vista "cultural y social". Recuerda que lo importante es que "se respeten las creencias de todas las familias y que se vincule la parte religiosa dentro del ámbito de la asignatura de Religión" y que fuera "se pueda hacer cualquier actividad "relacionada a otros muchos valores relacionados con la Navidad". Escucha nuestra tertulia