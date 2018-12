Crecen las quejas por la falta de pediatras en los centros de salud de Vitoria

No hay pediatras suficientes en Vitoria para atender a todos los niños y niñas de la ciudad. Es un problema que llevan denunciando los vecinos desde hace años, pero que últimamente se ha agravado.

Según el último informe de una de cada tres plazas de pediatría de los centros de salud de Álava están ocupadas por médicos que no están especializados en niños, exactamente el 29%. En su mayoría las plazas son ocupadas por médicos de familia. Si comparamos estas cifras con las del resto de territorios vascos, las cifras son todavía más alarmantes. En Bizkaia solo el 12% de las plazas son ocupadas por otro tipo de médicos, mientras que en Gipuzkoa la cifra baja al 6%.

CADENA SER VITORIA se ha puesto en contacto con vecinos de varios barrios de Vitoria, que han confirmado esta situación de escasez de pediatras en los centros de salud y ambulatorios de la ciudad.

Iratxe vive en Zabalgana y su hijo no tiene pediatra asignado en el centro de salud. Cada vez que le pasa algo, le derivan a urgencias. "En junio mi pediatra se fue y desde entonces estoy sin pediatra", comenta Iratxe, que desde entonces ha tenido que ir varias veces a urgencias porque le dicen desde Osakidetza que su hijo no tiene "un pediatra asignado". "El miércoles pasado, por ejemplo, llamé al teléfono de atención al paciente y me derivaron directamente a urgencias. Llevo seis meses sin pediatra".

Esto no sucede solo en Zabalgana, Sergio del barrio de Lakuarriaga cuenta que siempre tiene muchísimas dificultades para que le den cita a sus hijas porque desde hace meses su pediatra trabaja en dos centros de salud distintos. "Solo podemos coger cita entre las 8 y las 10 de la mañana, el resto de la mañana la pasa en otro centro de salud", denuncia Rubén.

En Salburúa también faltan pediatras desde hace años. Alberto Porras, presidente de la asociación de vecinos del barrio, cuenta que a veces solo hay una pediatra en el centro de salud. "Si solo hay una pediatra, no puede cubrir todo el horario que sería adecuado. El propio personal nos trasmite que no dan abasto , muchas familias nos dicen que eso es el pan de cada día".

También ha habido quejas de vecinos del Casco Viejo o del barrio de San Martín entre otros. Todos coinciden en lo mismo: faltan pediatras en los centros de salud de Vitoria.