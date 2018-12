Un camión arrolla a un motorista

Un joven resultaba herido anoche en un accidente ocurrido alrededor de las 10 en las inmediaciones de la fábrica de Leche Pascual. La moto que conducía se desequilibró al deslumbrarse por las luces de un camión. El camionero no se percató de que su conductor había caído a la calzada, lesionándole en una pierna con una de las ruedas. Al final, parece que todo ha quedado en un suceso sin graves consecuencias. La víctima fue trasladada al hospital Santos Reyes, donde comprobaron con una placa radiológica que no había fracturas, aunque no se descartaban otras posibles lesiones menores.

