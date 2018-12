El centro de Ponferrada aglutina la actividad navideña

Un mercadillo en el centro de Ponferrada y la ambientación de la avenida de la Puebla son los principales atractivos urbanos de la programación de la Navidad 2018.

El mercadillo y recinto de actividades se instalará el día 20 entre la avenida de España, plaza de Lazúrtegui y Pérez Colino con la intención de que a partir de este año se convierta en una oferta estable de la ciudad durante las fechas navideñas, como explicaba su organizador, Luciano Arias. Además de venta de productos y regalos, habrá actividades o demostraciones de cocina.

En la avenida de la Puebla, por su parte, los comerciantes han vuelto a organizarse para devolver la vida a los establecimientos cerrados, para lo que cuentan con la colaboración de las asociaciones benéficas de la zona. Además, el día 21 se celebrará una fiesta con música y chocolatada, entre otras actividades.

La programación navideña, según especificó la concejala de Fiestas, Mari Crespo, se completa en Ponferrada con Naviland, la pista de hielo, certamen de villancicos, belén viviente el día 26, las actividades juveniles de Cima o las deportivas, entre otras.

Pero el programa de mano incluye varios errores. La San Silvestre ya no saldrá del entorno del Rosal, sino que lo hará de nuevo desde el centro de la ciudad, concretamente de la avenida de la Puebla. En el programa puede verse una feria del vino en el centro de la ciudad que no se celebrará porque no se han inscrito bodegueros suficientes, y en cuanto a la cabalgata de Reyes, el programa ofrece un recorrido diferente al tradicional. Se trataba de una previsión debida a las obras del centro, pero dado que estas estarán paralizadas, se mantendrá el recorrido habitual.