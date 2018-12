Cosmos espera para enero la autorización para el uso inmediato de neumáticos como combustible

Cementos Cosmos confía en obtener en enero la autorización de la Junta que le permita comenzar de inmediato la utilización de neumáticos fuera de uso como combustible.

Lo ha anunciado el director de la fábrica de Toral de los Vados, Jaime Santoalla una vez la compañía ha respondido a las 2.000 alegaciones presentadas contra el proyecto y que considera de 'escaso rigor científico y técnico'. Es más, no contemplan ningún escenario que no permita obtener a la cementera la autorización dado que cumple escrupulosamente la estricta normativa medioambiental europea y española.

Santoalla asegura que las 2.000 alegaciones presentadas individualmente giran en torno a 8 asuntos coincidentes y que solapan argumentos. A su juicio, el más importante es que esgrime que el uso de neumático comporta riesgos para la salud. En este sentido, el director de la fábrica asegura que se ha 'manipulado interesadamente' el estudio del hematólogo José Antonio Rodríguez García sobre una presunta prevalencia de cierto tipos de enfermedades de la sangre y pulmonares por la emisiones de la cementera. En primer lugar, el informe no habla de enfermedades pulmonares y, en cuanto a las de la sangre, se recogen datos estadísticos entre los que influyen gran variedad de factores al margen de las emisiones que, en todo caso, no son atribuibles, únicamente, a la cementera. Es más, Santoalla insiste en que los dos municipios con mayor porcentaje de enfermedades de la sangre son Vega de Valcarce y Noceda, muy alejados de la cementera. De hecho, ese informe también reconoce que hay cierto tipo de enfermedades sanguíneas que apenas tienen presencia con lo que el director de la factoría concluye que la intervención de la cementera no tiene peso ni para lo bueno, ni para lo malo

Tampoco tienen sentido las críticas al riesgo que supone la cementera para la producción agrícola de calidad. Las primeras marcas de calidad llegaron al Bierzo medio siglo después de Cosmos, con la que han convivido hasta la fecha sin problemas. Insiste Santoalla en que el cambio de combustible no modificará las emisiones y se remite a ejemplos como el de Jerez y Buñol, con orografía similar a la comarca en el último caso, y cuentan con cementeras valorizando desde 1991 y 2010, respectivamente.

Tampoco es real que el Bierzo sea la zona más contaminada de Castilla y León dado que llevan 9 años sin superarse los niveles de contaminación en la comarca, ni que los camiones que transportarán los neumáticos fuera de uso vayan a hacer más ruido que los que hoy día trasladan el coque de petróleo a la cementera.