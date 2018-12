Sergio Sánchez: "Hay que ser humildes, pero la idea es llevar al Cádiz a Primera"

El central cadista llegó al equipo de Álvaro Cervera con el mercado de fichajes cerrado, los amarillos tenían ficha libre y Óscar Arias y el presidente apostaron por un futbolista que venía de prácticamente no jugar en la temporada anterior. Muchas fueron las dudas que levantó la llegada del catalán. Estaba claro que un jugador de su calidad, estando en buena forma, sería clave en esta categoría, pero faltaba por ver cómo venía.

El jugador reconocía en los micrófonos de Radio Cádiz que "La primera llamada fue de Óscar y Manolo y me sentí muy identificado con el proyecto y con el grupo" y que poro eso se decantó por el equipo amarillo, pese a que tenía otras opciones para poder jugar tanto en España como en el extranjero. Una visita del director deportivo y del presidente a su casa, bastó para convencerlo del proyecto.

Sergio Sánchez reconoce que ahora se siente otra vez futbolista. "Cada dos domingos Carranza es una fiesta y se vive el fútbol como en Primera", dice antes de aventurarse con el futuro de este equipo.

"Mi idea es que cuanto antes podamos optar a estar en Primera. Quiero hacer que el proyecto me duela, que el éxito y el fracaso sean algo personal. Este proyecto es nuestro. Tenemos todo, hay que ser humildes, pero la intención es la de llevar al Cádiz a Primera", sentencia.

El siguiente partido será muy especial para él. Regresa a Málaga, uno de los equipos más especiales por los que pasó. "Para mi Málaga es mi segunda ciudad. Son afición y equipo de primera. El partido estará muy competido, tienen de los mejores jugadores. Es un equipo para subir y ellos son los favoritos, pero nosotros podemos mirar a cualquiera de tú a tú", dice el central catalán.

Sobre su actual entrenador, Álvaro Cervera, dice que "encuentro en Cervera a una persona con las ideas muy claras. Igual para los futbolistas esto no es lo más cómodo, pero es lo mejor. Para un equipo no es bueno jugar a algo en lo que no se cree y no podemos jugar a otra cosa", dice defendiendo la idea de fútbol de su entrenador.

Otro de los entrenadores que lo marcó fue el excadista Javi Gracia, que le envió un mensaje en los micrófonos de SER Deportivos Cádiz y el jugador dijo de él que "Javi Gracia es uno de los mejores entrenadores. Su mentalidad, cómo ve el fútbol y cómo lo transmite. Es uno de los entrenadores que más me marcó".

El futbolista también desveló algunas de sus aficiones: El flamenco, la música y el cine son algunas de sus pasiones. Gracias a su familia, Radio Cádiz, le puso uno de sus momentos musicales y el jugador mostró su cara más amable.