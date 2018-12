Podemos reniega de Imagina Burgos

Podemos considera que Imagina Burgos no ha demostrado ser una 'fuerza de cambio' y cuando apostaron por la independencia de Cataluña más que por los ciudadanos, se rompieron los consensos que les llevaron a concurrir juntos a las últimas municipales. Así lo han expresado dos de los dirigentes de la formación morada, el concejal del Ayuntamiento de Burgos, Raúl Salinero, y la procuradora en las Cortes de Castilla y León, Laura Domínguez. A pesar de que Podemos e Imagina formaron una sola candidatura, hace 10 meses rompieron su alianza y es muy improbable un acercamiento de cara al próximo proceso electoral 'porque ya no es un proyecto viable', sostiene la procuradora Laura Domínguez, aunque dice no cerrar la puerta a dialogar sobre algún aspecto concreto. El ex-concejal de Imagina Raúl Salinero es más rotundo al acusar a la candidatura de la que formó parte de caer en 'grandes contradicciones' y de apartarse de los postulados que les llevaron a las instituciones en 2015. La corriente anticapitalista de la formación provocó posiciones cercanas al independentismo catalán, algo que separó a los miembros de Imagina en Ayuntamiento y Diputación. Los dirigentes de Podemos aseguran estar en una fase de 'madurez política' y que siguen el mandato de los inscritos de dialogar con fuerzas como Equo e Izquierda Unida, con los que también Imagina Burgos dice tener ya un acercamiento de cara a una posible coalición electoral. Podemos dejará para después de las navidades su proceso de primarias para designar a sus candidatos, aunque confían en sus dos concejales actuales, Salinero y Blanca Guinea para reeditar su presencia en las instituciones locales.

Seguir leyendo