"Debemos defender más arriba"

Dani Giménez ha analizado esta mañana el empate del Dépor del pasado sábado. Una igualada en un partido extraño, donde los coruñeses pierden la ventaja de 2-0 en una segunda parte muy floja del equipo. Un resultado que, en opinión de uno de los capitanes, debe ser un "toque de atención, sin duda. Fuera nos faltaba dar un paso adelante en cuanto a adelantar líneas y dejar jugar menos al rival. En casa no nos cerrábamos porque los resultados eran buenos pero ya vemos que cualquiera te puede ganar si te duermes. Si los rivales ven que crean peligro, se crecen".

El portero no se limitó a analizar lo sucedido, ya que también quiso incidir en posibles soluciones. "Somos un equipo bastante sólido pero deberíamos defender más arriba. Los rivales hacen bastantes menos méritos para meternos atrás. Damos muchas facilidades". Pese a esas sensaciones negativas que dejó la segunda mitad ante el Numancia, el portero considera que "la dinámica es buena, hemos hecho una mala segunda parte y no hemos perdido". Ahora espera ansioso el choque del domingo ante el Zaragoza para comprobar cómo reacciona el equipo tras el jarro de agua fría de la última jornada.

En los últimos encuentros Dani Giménez se está convirtiendo en figura destacada, con intervenciones que están ayudando a que el equipo sume puntos. "Me veo igual que otras veces. Prefiero que se haga la valoración de la temporada al final" apuntó el meta escapando del protagonismo. Ante el Numancia protagonizó una acción, la del segundo gol visitante, que analizó ante los micros: "Nos falta un poco de intensidad para tapar el centro y estoy más pendiente del tiro que del centro. Oyarzun la pone muy bien, pasa cerca del primer central, salí a tapar al rematador... luego analizas que podías haber hecho esto o lo otro..."

Con el empate de la última jornada, el Deportivo se queda en un pelotón con cinco equipos en tres puntos de diferencia. Una circunstancia que no sorprende a Dani Giménez. "Me esperaba una liga así. Como plantilla somos la más compensada pero queda muchísimo. Solo hemos perdido un partido pero hemos empatado mucho. En el último tercio de liga es donde se va a ver lo que propone cada uno para subir. Nos va a costar porque hay mucha gente metida".

Para el encuentro ante el Zaragoza el Deportivo arrastrará dos nuevas bajas. Una, la del lateral Saúl, expulsado el sábado y que salvo que propone el recurso presentado por el club, verá el partido desde la grada. Una tarjeta roja que llega tras una acción que, en opinión de Dani Giménez "non é nada. Non é falta forte, non é falta de tarxeta.... ". La otra ausencia, la del delantero Carlos Fernández. Una baja importante pero que permite a los blanquiazules mostrar su arsenal de delanteros. "Arriba tenemos mucha variedad, jugadores distintos... Carlos tiene mucho potencial, me gusta cómo trabaja y cómo quiere crecer... pero hay que valorar lo que ha hecho Borja con tan pocos minutos. Estoy muy tranquilo, es un lujo tener a Fede, Carlos, Christian, Borja... que te aportan algo diferente a lo que aporta Carlos".