Alerta en los laterales

La vuelta al trabajo del Deportivo ha estado marcada por las bajas. Ninguno de los jugadores que integran la enfermería blanquiazul ha trabajado con el grupo. Una situación que especialmente grave en los laterales.

Carlos Fernández, Fede Cartabia, Caballo, Gerard Valentín y David Simón no se han podido ejercitar con el resto del plantel. Únicamente David Simón ha saltado al césped a realizar trabajo específico. Fede Cartabia ha pisado el verde en la recta final del entrenamiento, mientras que Caballo y Gerard Valentín no han salido de vestuarios. El caso de Carlos Fernández es diferente, ya que al punta andaluz no se le espera para el partido del fin de semana e incluso es posible que también cause baja para el choque que cierra 2018, el 22 de diciembre en Cádiz.

En esta situación, Bóveda y Dubarbier son los únicos laterales disponibles, situación agravada si tenemos en cuenta que el argentino recibió el alta médica la semana pasada tras 84 días de baja. El contrapunto lo ponen los cuatro días que quedan por delante para poder recuperar efectivos para medirse al Zaragoza.