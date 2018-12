Una veintena de espectáculos para todos los gustos en Ermua

El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Ermua ha preparado una amplia y variada programación de espectáculos del Ermua Antzokia y de Lobiano Kultur Gunea para los meses de enero a mayo del 2019. Se trata de una programación que engloba una veintena de espectáculos de teatro, música, danza y espectáculos dirigidos al público infantil. Entre las citas más destacadas en Ermua en esos cinco primeros meses del próximo año están la representación del montaje 'Cinco horas con Mario', protagonizado por Lola Herrera y 'Señor de rojo sobre fondo gris', con la actuación de José Sacristán. Sobre los detalles de la programación nos han hablado Beatriz Gámiz, edil de Cultura, y Patxi López, técnico municipal.

Un total de 8 actuaciones musicales, 7 obras teatrales, un espectáculo multidisciplinar y 4 eventos infantiles completan la programación de enero a mayo. Como viene siendo habitual, la temporada cultural comenzará con una proyección de ópera, que en este caso será el recital Jonas Kaufmann bajo las estrellas. Después llegarán artistas como Blas Cantó, el navarro Serafín Zubiri acompañado de la banda de la Escuela de Música Alboka recordando las canciones del desaparecido Nino Bravo, la cantaora flamenca Rocío Márquez o el madrileño Depedro, al escenario del Ermua Antzokia. Lobiano Kulturgunea también acogerá diferentes actuaciones musicales en pequeño formato y más enfocados al blues y al soul, como pueden ser The Black Note, Robby Peoples & The Congress o The Sir Aligator´s Company.

En el ámbito teatral, también firuran otros espectáculos como 'Claudia' de la Conquesta del Pol Sud o 'Las princesas del Pacífico de La Estampida', que pondrá la nota de humor en el escenario ermuarra, mientras que Karavansarai Producciones pondrá en escena 'Ele! Lauaxeta-Lorca' un espectáculo multidisciplinar en el que, además del teatro, tendrán cabida la música y la danza. La cita con el teatro local llegará de la mano de Sutegi Antzerkia, con la interpretación de 'Royal Crown', bajo la dirección de Juanma Rodríguez y la interpretación de Garazi Beitia, Manuel Carrillo, Ayose Cruz, Piedi Kortazar, Giovanni Aguado y Sindy Otero.

Además, el público infantil podrá disfrutar de tres actuaciones: la nueva entrega de Pirritx, Porrotx eta Marimotots, el último espectáculo musical de Ene kantak y el musical Go!azen 5.0.