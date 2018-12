El C. B. Elda - Bateig Piedra Natural se reencuentra con la victoria (49-57)

El C. B. Elda – Bateig Piedra Natural se impuso el pasado sábado, a la S. C. D. Carolinas “B” en el partido de la 10ª jornada de liga en el Grupo D de la Preferente de baloncesto sénior masculino que se disputó en el colegio Calasancio de Alicante.

Tras haber encajado una dolorosa derrota la semana anterior, los hombres de Isidro Soria acudían a la pista colegial con la intención de resarcirse aun siendo conscientes de que se iban a medir a un rival muy rocoso que no le iba a dar facilidades para adjudicarse el triunfo final.

Los de Elda comenzaron el encuentro jugando bastante bien en estático, aunque debido a la zona press que ejerce y tan bien realiza el equipo colegial, obligó a los eldense a realizar los ataques con pocos segundos de posesión en demasiadas ocasiones, con desacierto en su tiro exterior, cosa poco habitual, aunque llevando el partido bastante bien orientado y como se había planteado inicialmente. El C. B. Elda – Bateig Piedra Natural sabía que para ganar a este equipo tenían que dar algo más del cien por cien y que lo tenían que hacer desde el salto inicial.

Al final del primer cuarto, con tan solo una ventaja de un punto que sabía muy bien ya que estaban haciendo las cosas correctamente excepto pequeños detalles.

Durante el segundo y el tercer cuarto todo continuó igual con un toma y daca de canastas, errores de tiro exterior por parte de los dos equipos conscientes de que el partido se lo llevaría el que menos fallos cometiera.

Soria transmitió a sus jugadores que no debían asumir una presión excesiva ya que estaban haciendo un buen trabajo y que en esta ocasión las rotaciones estaban dándoles algo más que buenos resultados en pista.

Al comienzo de ultimo envite, el partido estaba con un incierto 42-45 a favor de los eldenses y llegaron los primeros nervios por parte de alguno de sus jugadores al no serle señalizadas alguna falta que los árbitros dejaban pasar tanto en el aro rival como en el suyo con lo que en el empeño debía estar en evitar que eso les sacara del partido como ocurriera una semana antes. Tras un tiempo muerto comenzaron de nuevo a trabajar no sin algo de desconcierto a la hora de ataque, aunque eso sí, por primera vez se vio a un equipo aguerrido que defendía con fuerza y que, con situaciones de ataque de uno contra uno, solventaba su déficit de tiro lo que llevo al rival a situarse con cinco faltas personales a partir del minuto cinco de cuarto. Una ventaja que supo aprovechar el C. B. Elda – Bateig Piedra Natural evitando que Carolinas volviera a anotar.

Isidro Soria considera que “crecimos como grupo y en las individualidades” aunque se pregunta “¿cuándo vamos a comenzar a creernos que podemos ser más importantes en este juego con lo que trabajamos semanalmente?”.

En resumen, triunfo merecido del C. B. Elda – Bateig Piedra Natural por todo el trabajo que se realizó en Alicante. Una victoria que les coloca en la parte de la tabla de la clasificación, quintos con seis victorias y tres derrotas con un partido menos.

El próximo sábado reciben al C. D. Onil “B”.