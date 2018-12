Busquets dice que el 'Brexit' no tendrá efectos "catastróficos" para Baleares

La consellera balear de Turismo, Bel Busquets, dice que el ‘Brexit ' no tendrá efectos "catastróficos" para las islas. Asegura que el ejecutivo lleva tiempo trabajando para prepararse ante este nuevo escenario. Señala que tienen "los deberes hechos", porque a través de la Agencia de Estrategia de Turismo de Baleares se están manteniendo reuniones con las agencias de viajes, los touroperadores y con el Consulado Británico y se organizan jornadas en el Centro Baleares Europa para abordar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Busquets, que respondía en el Parlament al diputado del PP Miguel Jerez.asegura que "el hecho de que no estemos preocupados no quiere decir que no estemos ocupados en este tema".

Jerez dice que el Govern "no toma medidas y está como espectador de primera fila", a pesar de que lo que se avecina no es una cuestión menor "porque puede afectar a la competitividad de Baleares como destino turístico". Critica que no se cuenta con algún estudio, planes de información o campañas de promoción. Advierte de que otras comunidades se están preparando y se pregunta si el ejecutivo "cuenta con algún plan o alguna idea para hacer frente a un posible ‘Brexit ‘duro".

Busquets responde que el plan del Govern "es el de la sostenibilidad, que prioriza la calidad frente a la calidad, aunque esto no guste al partido Popular"