La carretera A 401 se ha cobrado demasiadas vidas, en los últimos años

El portavoz del grupo municipal andalucista, Juan López, repasa algunos de los temas de la actualidad municipal, como el resultado de las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre, tanto en el ámbito andaluz como local, los temas tratados en la última sesión del pleno municipal y la situación de la guardería municipal, tras los trabajos de reparación efectuados desde el Ayuntamiento de Jódar.

El portavoz del grupo municipal andalucista vuelve a mostrar su malestar, por haberse sentido coaccionado en la última sesión del pleno, a pesar de haber dicho lo que le dio la gana, con la presentación de la Declaración Institucional por la alcaldía, apoyada por todos los grupos políticos, en sustitución de su moción solicitando el arreglo de la carretera A 401, llega a afirmar, “… No tuvimos más remedio que apoyarla…”, llegando a cifrar en más de 40 los muertos, en esa carretera, en los últimos años, “… Presentábamos una moción con el tema de la carretera (A 401), y que IU presentaba otra moción. Tenemos que decir que el PSOE no llevaba ninguna moción, si es verdad que en la comisión se nos planteaba la opción de presentar una Declaración Institucional. Llegamos al pleno, sobre la marcha, es donde nos encontramos que había una moción del PSOE sobre la carretera. Habían sucedido unas declaraciones por parte del grupo de IU, de que no iban a apoyar ninguna declaración institucional, nosotros no hemos hecho ninguna declaración respecto a eso… Confiábamos, nos esperábamos que, puesto no nos habíamos puesto de acuerdo todos los grupos políticos, pensábamos que en el pleno no se nos iba a proponer una declaración institucional. Se nos propuso, y no tuvimos más remedio que aceptarla, porque recogía los puntos de las dos mociones presentadas, la nuestra y la de IU… Cuando nosotros presentamos una moción, efectivamente, en ese momento es cuando al equipo que gobierna le puede surgir la idea de hacer una declaración institucional, eso significa que apoya nuestra moción, y que propone que todos los grupos estemos de acuerdo, es algo positivo, y es bonito, pero, vecinos y vecinas, es la forma que tiene de gobernar el PSOE. Estamos viendo que lo que nosotros presentamos es lo que están haciendo… Si nosotros no presentamos mociones, ellos no lo hacen. Esto es grave, ósea que si nosotros no nos movemos, no presentamos mociones para la carretera, el equipo de gobierno responsable no dice nada de la carretera. En definitiva, nos sentimos, un poco, coaccionados, en cuanto a la voz, en ese tema, que sí que yo puedo decir, allí, lo que me dé la gana, pero que no es lo mismo. Nos choca un poco que cuando nosotros presentamos cosas, es cuando se muevan ellos. En definitiva, se aprobó. Nosotros lo que pedíamos, con esta moción, es que haya arreglos en esa carretera… Se nos achacaba, un poco, que era muy pronto, por el suceso que había ocurrido hace poco, y nosotros remarcamos que no es demasiado pronto, es demasiado tarde, porque ya ha habido muchos muertos, no son cuatro, son cinco recientes, la semana anterior había fallecido otra persona… En total, de unos años para acá, más de cuarenta, y los muertos que podamos evitar, y no solo muertos, víctimas… Sabemos que es muy difícil que la Dirección General de Tráfico otorgue punto negro a un punto concreto, eso van en función de los muertos que haya en ese punto. Sabemos que en un accidente en un accidente prima, por encima de todo, es el factor humano, yo puedo tener el vehículo mal pero si voy despacio, si voy con cuidado, las consecuencias son mucho menores…Es mejor una Declaración Institucional si se lleva a cabo y no se queda en una declaración de intereses, claro que es mejor… Lo que nosotros decimos es que esta Declaración Institucional sucede cuando nosotros presentamos mociones. Que si, que no puede haber una Declaración Institucional si no presentamos una moción, de acuerdo. Es la forma que estamos viendo de trabajar, es pasividad de ver a ver lo que hacen los demás grupos… Es un orgullo, que al final se lleve a cabo, que estén recogidos todos nuestros puntos es un orgullo…”.

Guardería Municipal Campaña Aceituna

También se refería a la situación de la Guardería Municipal para la Campaña de Aceituna, “… El producto estrella, de la actualidad política. Nosotros lo consideramos producto estrella, ya cada uno… ¿Qué decimos ahora de la guardería? Parece ser que está más segura que nunca. Que se ha hecho una inversión, que ha costado que las pistas de atletismo, una vez más, se queden sin terminar… El señor alcalde, en el pleno, se quita el muerto de encima diciendo que los atletas lo han entendido perfectamente, si está todo entendido perfectamente, pero, una vez más, el dinero que viene para una cosa se desvía, antes por un grupo político responsable y ahora otro y el caso que las pistas de atletismo no se terminan… Lógicamente, si me preguntan ¿Usted que ve mejor que la gente corra allí o que los niños estén seguros? Yo voy a decir la guardería. Está más segura que nunca, ¿Sí o no? Se han hecho unas obras, han terminado hace poco, y deseamos que, efectivamente, esté más segura que nunca y que este año no haya ninguna incidencia… Pero que choca mucho, que se termine y que esté la más segura del mundo, el año en que va a haber unas elecciones municipales de aquí a cinco o seis meses… Yo creo que sí que hay seguridad, yo creo que con las inversiones que se están haciendo, yo creo que podemos estar tranquilos. El año pasado ya lo decíamos nosotros, que no se cerraba porque había seguridad, de hecho, lo que decíamos es que se creaba una voz de alarma falsa, que no era para tanto.

Según las declaraciones de nuestro alcalde, hay mucha seguridad, nosotros si nos quedamos tranquilos. Queremos mandarle ese mensaje de tranquilidad a los padres… Creemos que se podía haber solucionado antes, y no dar lugar ahora porque hay unas elecciones. Aunque ya sabemos la respuesta, porque eran necesarios unos informes técnicos, y un deterioro que, anteriormente, no existía, pero eso ya son interpretaciones…”.

Grupo Mixto

También anunciaba López, que esta no sería la última rueda de prensa como representante del grupo municipal andalucista, antes de terminar la legislatura e incorporarse al grupo mixto, “…Esta no es la última rueda de prensa del grupo municipal andalucista. Cuando decidamos dar el paso para pasarnos al grupo mixto. Clausuraremos el grupo municipal andalucista con los medios de comunicación, por respeto a los votantes. Porque el paso siguiente será pasarnos al grupo mixto, para, en un futuro, poder presentarnos, en este caso yo presentarme como candidato por otro partido (Ciudadanos), porque por el grupo andalucista no lo puedo hacer, porque no hay Partido Andalucista…”.