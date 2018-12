Situación de estabilidad en Aeroepoxy con la llegada de la nueva propietaria

Innovative Industries International 21 ya se encarga de pleno de la gestión de la empresa aeronáutica de Linares, con 35 de los anteriores trabajadores. Los 19 restantes con los que no se contó buscan la salida más beneficiosa, pero, dice CCOO “no se cierra la posibilidad de recuperar plantilla”. Es uno de los objetivos, pero el más importante, según el secretario del sindicato en la provincia, Francisco Cantero, es el mantenimiento de la actividad y haber logrado no cerrar esta fábrica. “Hay que recordar la situación en la que se encontraba hace año y medio, una situación dramática a punto del cierre. Es cierto que nos llevamos un varapalo con el despido de 19 compañeros, pero seguimos con la actividad”.

Tras la negativa, hace un mes, de CCOO a aceptar los despidos, ha habido conversaciones con los nuevos propietarios de Aeroepoxy y dan un voto de confianza a su plan de viabilidad. Se vive, por lo tanto, una situación de cierta calma en la fábrica de Linares, con el mantenimiento de la producción y sin cerrar la posibilidad de crecer si las condiciones del mercado son favorables. “El mercado no lo podemos manejar ni garantizar, pero el compromiso está ahí y el sindicato vamos a poner toda la carne en el asador para que se incremente la plantilla y se mantenga la estabilidad laboral”.