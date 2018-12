"No podemos caer en depresiones ni en dudas. La moral alta", Natxo Lezkano

O adestrador do CB Breogán confía no seu proxecto e cre que hai que mirar cara ó futuro con optimismo e deixar atrás a senda negativa. Non esconde o sentirse cuestinado malia que: "Eso no me puede afectar a ningún nivel. Estoy contento con la gente que me rodea y con el trabajo del cuerpo técnico".

Sobre a incorporación do xogador extracomunitario agarda que sexa máis pronto que tarde. Xa se contaba con él para o partido fronte ó Baskonia, pero os nomes postos sobre a mesa foron caendo ó non chegarse a un acordo. As limitacións económicas do equipo celeste están a ser un problema para poder materializar esta fichaxe, pero "no dejamos de trabajar".

A derrota fronte ó Baskonia entraba nos plans do equipo e cre que hai que quedarse coas cousas ben feitas sobre a cancha. "Estoy tranquilo, sabíamos que era un partido en el que podrían darse resultados muy diferentes. Nos dejamos llevar y perdimos de veinte, fuimos competitivos y creo que hicimos un partido digno. No podemos caer en dudas ni depresionaes, la moral alta".

Escoita a entrevista completa