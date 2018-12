Activado por primera vez el nuevo protocolo anticontaminación

El Ayuntamiento de Madrid ha activado este martes el escenario 1 del nuevo protocolo anticontaminación, por lo que la velocidad de circulación en la M-30 y en las vías de acceso queda limitada a 70 kilómetros por hora desde las 6 de la madrugada. Por el momento, en este primer nivel, las restricciones son las mismas que establecía la normativa anterior.

El nuevo protocolo fue aprobado ayer tras superar un defecto de forma que lo ha mantenido en suspenso dos semanas. La consejería de Medio Ambiente requirió una documentación que faltaba, pero el texto aprobado por el Ayuntamiento ayer es exactamente el mismo que se aprobó en octubre.

Este nuevo plan para combatir la contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) endurece las restricciones a la conducción, que se extienden a toda la ciudad y afectan sobre todo a los vehículos más viejos y contaminantes.

El consistorio recomienda la utilización del transporte público, informará a los ciudadanos a través de la web municipal, paneles informativos de tráfico y DGT, CRTM/EMT, gabinete de tráfico, Emergencias Madrid y redes sociales.

Las claves del nuevo protocolo

El Ayuntamiento contempla cinco escenarios, en los que se van reduciendo de forma progresiva los coches que pueden circular. Todos los niveles acumulan las medidas activadas en los pasos anteriores.

- ESCENARIO 1. Se activa el primer día del episodio por "previso" o "aviso": Se limita la velocidad a 70 km/h en la M-30 y los accesos a Madrid y se recomienda el uso del transporte público.

- ESCENARIO 2. Se activa con 2 días de "preaviso" o uno de "aviso". ¡Prohibido circular para a los vehículos sin etiqueta, incluidas las motocicletas, en la almendra central y en la M-30!

Además, se refuerza el transporte público y estará prohibido estacionar en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) excepto para los vehículos con etiqueta ambiental cero emisiones y ECO.

- ESCENARIO 3. Se activa con tres días de "preaviso" o dos de "aviso". ¡Los vehículos sin etiqueta ambiental no pueden circular por ningún punto de Madrid! Se recomienda la no circulación a los taxis que no estén en servicio, excepto los vehículos CERO y ECO.

- ESCENARIO 4. Se activa con cuatro días consecutivos de "aviso". La prohibición de circular en toda la ciudad se extiende también a los que tienen etiqueta B. Se prohíbe estacionar en zona SER excepto los CERO y los ECO.

- ESCENARIO 5. Entra en vigor con nivel de "alerta". Coincide con el nivel de alerta marcado por la Unión Europea, al que nunca se ha llegado en Madrid. Se mantienen todas las restricciones de las etapas anteriores, y además se prohíbe circular a los que tienen etiquetas B y C. Solo podrán estacionar en el SER los vehículos CERO.