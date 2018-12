10 días de Madrid Central: menos tráfico y más viajeros en transporte público

Primera prueba superada. Diez días desde la entrada en vigor de Madrid Central, el 30 de noviembre, y los datos son positivos. Según el Ayuntamiento, cae el uso del vehículo privado y aumenta el del transporte público. Según los datos de la EMT, comparando el número de viajeros con y sin Madrid Central, concluyen que hay unos 10.000 viajeros más al día.

También ha mejorado, según el consistorio, la fluidez del tráfico y, en consecuencia, mejora la regularidad de las líneas de EMT y los tiempos de las líneas que pasan por la Zona de Bajas Emisiones (hasta un 20 %). La intensidad del tráfico ha bajado, en un 30,48 %, en Gran Vía con respecto a días similares del 2017. También ha bajado, aunque menos, en San Bernardo (un 8 %) y en la calle Toledo (un 8 %). También se nota la reducción en el perímetro de la zona (un 2 % de media), pero sí aumenta la intensidad en la M30 (un 1,6 %). Aunque, según el Ayuntamiento, "la fluidez de la vía no se ha visto afectada".

Otro dato positivo es la reducción de los aparcamientos en la Zona SER. Han vendido la mitad de tiques con respecto al mismo período del año pasado. "Esto irá mejorando según entre más en funcionamiento Madrid Central", explica el concejal del Distrito Centro, Jorge García Castaño, "lo que implica es que el aparcamiento es para residentes y que la gente está entendiendo que al Centro, por motivos de ocio, no tiene sentido ir en coche".

No hay, aseguran, efecto frontera, ni tampoco ha dejado de haber afluencia de personas por el centro. Todo lo contrario. Aunque no hay datos anteriores con los que realizar una comparación, según el Ayuntamiento, al día pasan por Gran Vía 160.000 personas andando: "Lo que hemos visto, en el conjunto de las calles, es una mejora de la afluencia peatonal, una mejora de la calidad del espacio público y un mayor uso del espacio por los peatones y menor por los coches".

"Profunda incultura"

Esa es la visión del Ayuntamiento. Los balances que ha hecho, en cambio, la Plataforma de Afectados por Madrid Central y la Comunidad de Madrid son radicalmente distintos. La Plataforma ha llegado a decir que el domingo el centro de Madrid fue "un desierto" y la Comunidad insiste en que Madrid Central solo trae caos y más atascos.

El Gobierno regional, en cualquier caso, ha modelado algo su postura. El vicepresidente, Pedro Rollán, ha dicho este martes que "Madrid Central podría ser, pero no así". "No podemos felicitar al Ayuntamiento, todo lo contrario. El resultado es más caos, más atascos y la calidad que se está respirando es peor".

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, les pide prudencia. "Le aconsejo a la Comunidad de Madrid que estudie bien el fenómeno de la contaminación y que no haga demagogia, ni diga simplezas con respecto a la medición de los contaminantes". Además, aseguran que este año ha sido el mejor desde el 2010. En 2017 hubo 15 superaciones de la media anual y este año ha habido cinco y el año pasado hubo siete superaciones del nivel horario, este año ha habido dos. "No se pueden analizar períodos de días, porque no sirve para nada", explica la coordinadora general, Paz Valiente, "la contaminación medida en una semana, en días no tiene valor metodológico. Es sintomático hacerlo de profunda incultura al respecto".