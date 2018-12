Los 25 años del Consejo Regulador de la Sobrasada de Mallorca enriquecen el cupón de la ONCE

La ONCE dedica su cupón del sábado, 22 de diciembre, al 25 aniversario del Consejo Regulador de la Sobrasada de Mallorca. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España este organismo.

El cupón ha sido presentado por Josep Vilaseca, delegado territorial de la ONCE y Antonia Torres, gerente de la IGP Sobrasada de Mallorca.

Además, para celebrar este aniversario y los 80 años de la ONCE, las dos entidades preparan una degustación de sobrasada para aquellos que compren un cupón del día 22 de diciembre (dedicado al 25 aniversario del Consejo Regulador de la Sobrasada de Mallorca), y otro del Extra de Navidad. Al adquirirlos, el vendedor de la ONCE les entregará un tique que podrán canjear por una tapa de sobrasada el día 18 de diciembre, de 10.30 a 20.00 horas, en la Delegación Territorial de la ONCE en Illes Balears (calle Manacor, 8).

Más de 200 kilos de sobrasada formando un 80 gigante esperan a quienes sean solidarios y busquen la suerte de la ONCE.