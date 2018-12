ElPozo se clasifica para los cuartos (4-1) y el Jimbee cae en los penaltis

Cara y cruz en la noche copera para los equipos de la Región de Murcia en la ronda de los octavos de final, a partido único. Mientras que ElPozo Murcia vencía en su pista al Levante por 4-1, quinto clasificado que además se adelantó en el marcador cuando apenas se habían jugado 12 segundos, el Jimbee FS Cartagena era eliminado en Antequera tras desperdiciar el 0-2 con el que se fue al descanso. Los pupilos de Diego Giustozzi ya están en los cuartos de final, en buena medida, gracias al acierto rematador de Pito. El brasileño hizo un 'hat trick' con el que su equipo logró remontar el resultado. Los cartageneros cayeron en la tanda de penaltis ante el UMA Antequera tras fallar Eka el segundo de los tres.

ElPozo arrancó el partido tan frío como la grada y producto de ello encajó el 0-1 cuando habían transcurrido solo 12 segundos. Javi Rodríguez, por abrasión, en una jugada de pundonor y lucha, abrió el marcador. A partir de ese instante el dominio fue local, aunque sin ocasiones demasiado claras. El peligro estaba en las contras que montaba el Levante cuando los locales perdían la posesión en ataque. El partido tenía un dueño y ese era el conjunto de Diego Giustozzi. Pito aprovechó un certero pase de la muerte de Fernan para empatar a un gol en el minuto y justo 60 segundos después, el brasileño ponía el 2-1 al rematar a placer un rechace del portero tras un primer intento. Los problemas llegaron cuando los colegiados señalaron la quinta falta en contra de los locales cuando aún restaban diez minutos. Giustozzi tuvo que pedir un tiempo muerto a 9:04 para evitar riesgos. Las ocasiones se sucedieron en ambas porterías, pero quien más sufrió fue ElPozo al tener que evitar cualquier contacto por ligero que fuese. A 2:31 para el descanso fueron los valencianos los que cometieron su quinta falta. El marcador no se movió.

En el segundo tiempo, y como no hay dos sin tres, Pito fue el encargado de poner el 3-1 en el electrónico en el minuto 22 tras recuperar en ataque y ajustar su lanzamiento al palo izquierdo de la portería defendida por Prieto. ElPozo no dejó de presionar a su rival para dificultar la rotación del balón y aunque hubo ocasiones muy claras por ambos lados, el marcador no se movió hasta que Fernan protagonizó una nueva genialidad en un palmo de terreno. Se marchó de su defensor por donde no cabía el balón y le cruzó el esférico al portero visitante. Restaban 5:32 para el final del encuentro y la ventaja murciana, 4-1, era más que notable. El técnico valenciano dispuso portero-jugador en su equipo para intentar el milagro, pero este no se produjo

Foto: UMA Besoccer Antequera

El Jimbee FS Cartagena fue eliminado en la tanda de penaltis tras dejar escapar el 0-2 con el que se fue al descanso. Lo tuvo en la mano y pudo solucionar su eliminatoria en los primeros 40 minutos, pero no sentenció y una parada de Alberto al lanzamiento de Eka en el segundo de los penaltis decidió la suerte de los cartageneros. Juanpi marcó el 0-1 y Mellado el 0-2 cuando apenas quedaban segundos para el descanso. Este tanto debió decisivo, pero los de Andre no supieron resolver el partido en los primeros instantes del segundo tiempo y eso le dio vida al UMA Antequera, que por mediación de Miguel Conde (31') y Óscar Muñoz (35') logró empatar. Ambos estaban ya con cinco faltas en su casillero, así que fueron más cautos en la recta final, al igual que en la prórroga y esa fue la razón por la que no se movió más el marcador. En la tanda de penaltis los malagueños anotaron sus tres y Eka erró en el segundo.