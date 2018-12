Ir a la nieve en un tren histórico... ¿es posible? En Palencia, sí

El VII Foro Palentino de Turismo ha permitido conocer la experiencia y la opinión de tres ex dirigentes políticos palentinos de primer nivel y de dos expertos conocedores acerca de los principales proyectos turísticos de Palencia que (todavía) no se han llevado a cabo. El expresidente de la Diputación, Jesús Mañueco, los ex alcaldes de Palencia, Francisco Jambrina y Heliodoro Gallego, junto al vicepresidente de la Asociación Venteña de Amigos del Ferrocarril (Avenfer), Fernando Rodríguez, y el geógrafo y responsable de Natrural, Enrique Rodríguez, han ayudado a profundizar en dichos proyectos y conocer el por qué se quedaron en el “olvido” y si aún son viables, pero también ha propiciado nuevas iniciativas, como la de unir dos importantes recursos turísticos: el tren y la nieve.

Así ha surgido la idea, en el debate del foro que ponía de manifiesto la necesidad de acercar el atractivo de los deportes de nieve al público de forma sostenible, así como la puesta en valor de recursos ya existentes como las locomotoras y vagones históricos de la Asociación Venteña de Amigos del Ferrocarril. No lo ha dudado su vicepresidente al afirmar que sería viable llevar dicho tren hasta Barruelo de Santullán.

El Foro también ha puesto de manifiesto la necesidad de incentivar, no necesariamente con dinero, la puesta en marcha de proyectos de carácter privado, principalmente en la Montaña Palentina, para aprovechar el atractivo de la nieve, como el ascenso en vehículos ‘oruga’ a esquiadores para el descenso libre o el esquí de montaña.

Algo extensible a otros recursos como el Castillo de Monzón, cuyo uso está parado por la burocracia administrativa, a pesar del alto coste de su mantenimiento. Precisamente a las administraciones se les ha pedido un esfuerzo en mejorar su coordinación e incluso su constancia ante las de nivel superior para desatascar proyectos relevantes como el Palacio de Congresos de La Tejera o el Museo del Ferrocarril de Venta de Baños. No ha faltado referencia al Parque Ribera Sur, para el que se ha solicitado dotarle de usos que permitan un mayor aprovechamiento.