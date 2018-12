El alcohol y los jóvenes es algo que todos damos como un hecho cierto, por el que todos tienen que pasar, es algo aceptado por la sociedad. Pero no tenemos por qué resignarnos a que esto sea así.

El alcohol en menores puede influir muy negativamente en el desarrollo de su cerebro, genera daños en su organismo y aumenta la probabilidad de que en la edad adulta, sigan consumiendo esta droga u otras.

Los jóvenes se suelen iniciar en el consumo de alcohol por la pertenencia a un grupo, se creen invulnerables, que a ellos no les pasa nada, que controlan, que eso sólo les pasa a otros. Pero esto les afecta a su conducta, lo que al principio parece divertido, se convierte en agresividad. Este puente sin ir más lejos, hemos visto en las informaciones cómo ha habido peleas, o la identificación y denuncias a jóvenes por hacer botellón en la calle. No podemos ser permisivos con estas conductas y actitudes, hay que ser inflexibles y no permitirlas, ni aceptarlas como algo normal.

A esto se une el riesgo de relaciones sexuales sin protección, que puede acarrear embarazos no deseados, o enfermedades de trasmisión sexual. O accidentes de tráfico por la conducción bajo los efectos del alcohol.

Cada fin de semana escuchamos que algún joven ha sido conducido al hospital por la ingesta de alcohol. Los jóvenes ven esto como algo normal, que no pasa nada, te ponen la inyección B12 y ya está.

Pero la realidad que el consumo excesivo de alcohol te puede llevar a la muerte, no son conscientes de que sí que pasa. Y cuando llegan al hospital en esta situación, no es divertido, se pasa muy mal, es una experiencia que, quien pasa por ella, nunca quiere volver a repetir. Y los amigos que le acompañan ven la situación, repito no es divertido, tienen que aprender de lo vivido.

El alcohol no es divertido, los jóvenes tienen que aprender y ser educados en el consumo responsable del alcohol.

Tenemos que ser capaces de poder conectar con ellos, de llegar hasta nuestros jóvenes desde las familias con un diálogo abierto, sin tapujos y sincero, desde los centros educativos con una buena formación, y por supuesto desde las instituciones, con campañas sobre los riesgos del alcohol.

El alcohol es una droga admitida con normalidad y causa daños irreparables en nuestros jóvenes y adultos. Tenemos que ser capaces de cambiar la visión del alcohol, que está arraigada en nuestra sociedad.