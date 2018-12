Aranzadi condiciona su apoyo a las cuentas de Pamplona para 2019

A día de hoy, a Aranzadi no le gustan los presupuestos del próximo año para Pamplona. Dependerá de los acuerdos que se alcancen para que se apoyen o no las cuentas. Armando Cuenca decía que "con lo que hay no nos satisfacen, pero estamos totalmente abiertos al diálogo, que debe producirse inevitablemente de aquí al pleno. Está difícil pero no imposible".

Aranzadi condiciona su apoyo a los presupuestos a que se incluyan una serie de partidas relacionadas con la habitabilidad del centro y la velocidad urbana, que quieren, se reduzca a los 30 kilómetros hora. Además pretenden frenar la turistificación del centro, impidiendo la instalación del albergue de Unzu.

También proponen medidas, como controlar las actividades especulativas (como la que consideran está teniendo lugar en el edificio de la Vasco Navarra, comprado por Inditex) o destinar 2.5 millones para rehabilitar vivienda de alquiler social.