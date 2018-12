Denuncian que Educación no sustituye las bajas del profesorado por la proximidad de las vacaciones de navidad

Los sindicatos de la enseñanza aseguran que la Consejería ha paralizado de nuevo los llamamientos a interinos para cubrir las bajas del profesorado. En la práctica supone que, hasta el 22 de diciembre fecha de las vacaciones escolares, los centros públicos de La Rioja no cubrirán ninguna baja. Ante esta denuncia la Consejería se escuda en que cumple con la norma y así aplica el decreto WERT que conlleva la no sustitución del profesorado en situación de permiso o de baja con una duración no superior a 10 días. Una medida que se aplica antes del comienzo de las vacaciones y que se prolongará hasta el 4 de enero de 2019. Dice UGT que los centros, en los que se produzcan estas bajas, tienen que hacer auténticos equilibrios para que los alumnos estén atendidos ante la ausencia del profesor titular.

Seguir leyendo