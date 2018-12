La Real preguntará a sus socios si quiere publicidad de casas de apuestas

La Real Sociedad preguntara a sus socios y accionistas si quieren que el club donostiarra luzca en su camiseta publicidad de casas de apuestas, como otros clubes de Primera división. Actualmente, la entidad txuri-urdin es la única de toda la Primera división que no tienen ningún tipo de vinculación con una empresa de este tipo, vinculada al juego o a las apuestas. Así lo acaba de anunciar Jokin Aperribay, presidente de la Real, en la Junta General de Accionistas que está teniendo lugar en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián.

“Anunció ahora delante de todos vosotros que vamos hacer una consulta a todos los socios y accionistas con más de 16 años. Les queremos preguntar si aceptan que el club suscriba acuerdos de patrocinio con casas de apuestas o no. La pregunta es muy clara: ¿Apruebas que la Real Sociedad suscriba acuerdos de patrocinio con casas de apuestas en el futuro?”, ha preguntado Aperribay, que después ha explicado la razón de esta consulta. “Somos el único club que no tiene relación alguna casas casas de apuestas. Sabemos que son legales pero no nos parece ético porque son empresas que se lucran con un mal de la sociedad. La relación con casas de apuestas origina un dinero importante, pero para crecer como club no siempre depende del dinero, y menos si es de una actividad que a nosotros nos genera recelo. En breves días haremos la consulta a través de nuestros canales habituales”, ha anunciado el presidente de la Real. El club realista pudo firmar con varias casas de apuestas el pasado verano, al recibir ofertas importantes de patrocinio, que rechazó en primera estancia. Hoy su camiseta está vacía de publicidad, no lleva ningún patrocinio. Actualmente, se encuentra en negociaciones para buscar nuevo patrocinador, a la espera de conocer qué piensas su masa social sobre las casas de apuestas.

Es lo más destacado por el momento de una Junta General en la Alf el presidente realista ha anunciado también que las cuentas anuales se van a cerrar con casi 29 millones de superávit, gracias especialmente a las ventas durante este año de Iñigo Martínez y Álvaro Odriozola. Y eso que han decidido no añadir en las cuentas los 9 millones que le adeuda el Rubin Kazan por la venta hace dos años de Jonathas de Jesús. El club ruso se negó a pagar esa cantidad pendiente del traspaso, pero la FIFA le ha dado la razón al club donostiarra, aunque todavía puede recurrir. Por esa razón, actualmente se encuentra en negociaciones con el Rubin Kazan para llegar a un acuerdo, estando valorando una propuesta del club club ruso. En esta junta de accionistas se ha presentado un presupuesto de 105 millones de euros de ingresos y 97 de gastos, con un resultado a favor previsto de 8 millones de euros. La consejera Nerea Aranburu ha anunciado, además, que la Real ya tiene liquidada toda su deuda concursar en la que tuvo que entrar cuando estaba en Segunda division con Iñaki Badiola como presidente del club.