La Junta de Accionistas de la fractura social por la posible venta del club

Ni las reiteradas ocasiones en las que el presidente del Sevilla manifestó que no se ha vendido el paquete mayoritario de acciones a nadie y que no hay acuerdo cerrado para que eso ocurra ahora sirvió para calmar los ánimos de los pequeños accionistas de la entidad que mostraron su malestar en una de las Juntas de accionistas más tensas que se recuerdan.

Los espectaculares beneficios de la entidad, su gigante cifra de negocio y las altas plusvalías propiciadas por los traspasos de los jugadores pasaron sin problemas el filtro de las votaciones pero también se convirtieron en un motivo más para que aumentara la sospecha de que el negocio de la venta del club está muy cercana a producirse. La intervención de Carolina Alés, hija del expresidente, encendió aún más los ánimos con una sincera declaración de intenciones pero con una expresión final muy desafortunada. “Somos libres de vender nuestro paquete de acciones, y si para ustedes no lo somos, lo siento muchísimo. No vendemos ni el Sevilla ni su estadio, vendemos unas acciones. Es desproporcionado lo que le están haciendo a Pepe Castro, mi apoyo es incondicional a este presidente. Podían perfectamente ustedes comprar las acciones que ha comprado Sevillistas Unidos 2020 SL. ¿Por qué no compraron esas acciones? Ah claro no tienen dinero” declaró la consejera en plena batalla dialéctica con los pequeños accionistas en el punto 10 del orden del día.

Otros detalles que llamaron la atención fue la ausencia del expresidente José María del Nido, tan proclive a la venta como el que más, que prefirió ver los toros desde la barrera y que fuera Pepe Castro el que soportara el aluvión de críticas de los minoritarios. La habitual beligerancia de Del Nido ha mutado hacia un silencio sospechoso y a estar de nuevo a través de sus hijos en el Consejo de Administración del club formado, tras los cambios votados en la noche del lunes, por los principales accionistas de la entidad que tienen en su mano la decisión más trascendente de la historia de la entidad. La entrada en el órgano de gobierno de la sociedad Sevillistas Unidos 2020 fue otro de los puntos calientes de la noche pues según las investigaciones de accionistas unidos es la clave para la venta del club a capital externo.

El grito más veces repetidos en la junta de “El Sevilla no se vende” será con toda probabilidad el hilo musical del Sánchez Pizjuán en los próximos partidos. La fractura social que renace después de muchos años no es una buena compañera de viaje para los retos deportivos del equipo